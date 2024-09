De acordo com recentes pesquisas, cerca de um terço das crianças no mundo sofrem de miopia.

Miopia, ou visão curta, ocorre quando objetos próximos aparecem claros, enquanto objetos distantes permanecem turvos. Uma substancial elevação na prevalência de miopia entre crianças e adolescentes foi observada nos últimos 30 anos. Os dados, de acordo com um estudo publicado no Journal of Ophthalmology, mostram um aumento de 24% em 1990 para quase 36% em 2023.

Pesquisadores da Universidade Sun Yat-sen em Guangzhou, China, chegaram a essas conclusões ao examinar dados de 276 estudos envolvendo mais de 5,4 milhões de crianças e adolescentes em cerca de 50 países em todos os seis continentes.

Essa ascensão foi principalmente gradual, mas um aumento significativo foi notado após a pandemia da Covid-19, observaram os pesquisadores. Eles também notaram disparidades regionais.

A miopia tornou-se um problema de saúde pública significativo, com evidências apontando para aumentos rápidos em sua prevalência, especialmente em países da Ásia Sudeste, como Cingapura, China e Taiwan, de acordo com o estudo. A taxa mais alta de miopia foi observada em crianças da Ásia Oriental, com 35%, mais do que o dobro de seus pares caucasianos.

Isso pode ser devido a crianças da Ásia Oriental começarem a educação formal mais jovens em comparação com crianças de outras regiões, segundo os pesquisadores. O Japão registrou a maior incidência, com 86%, seguido de perto pela Coreia do Sul, com 74%.

Globalmente, crianças urbanas têm taxas de miopia mais altas do que crianças rurais. Além disso, meninas são ligeiramente mais suscetíveis à miopia do que meninos.

Os pesquisadores enfatizam que crianças, especialmente pré-escolares, são mais vulneráveis a fatores ambientais, o que é importante devido ao período crítico de desenvolvimento visual deles.

De acordo com as previsões, a prevalência de miopia continuará a aumentar entre crianças e adolescentes, alcançando 36,6% em 2040 e 39,8% em 2050.

Os pais podem incentivar certas práticas para proteger a visão de seus filhos, dizem os pesquisadores. Eles sugerem que as crianças devem desenvolver o hábito de praticar medidas protetoras para os olhos com frequência. Além disso, eles recomendam aumentar a atividade física e reduzir as atividades não ativas, como assistir TV e jogar videogames. Além disso, os oficiais devem diminuir a pressão dos deveres de casa e tutoria nos alunos, promovendo exames e tratamentos oculares precoces.

Sugestões semelhantes foram feitas pelo Dr. Benjamin Botsford, um oftalmologista da UMass Chan Medical School, em um artigo para The Conversation. De acordo com ele, a progressão da miopia das crianças pode ser desacelerada tomando descansos regulares e evitando o uso excessivo de telefones ou computadores. Limitar o tempo de leitura de perto fora da escola também pode ajudar a desacelerar a progressão da miopia.

O tempo prolongado na tela pode levar a desconforto e secura nos olhos. Botsford aconselha seguir a "regr

