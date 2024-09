De acordo com os resultados de pesquisas, cerca de um terço dos adultos americanos sofrem potencialmente de deficiência de ferro.

Um terço dos adultos nos Estados Unidos pode estar sofrendo de um dos dois tipos de deficiência de ferro, mesmo sem ter qualquer condição médica que geralmente levaria à sua detecção, como anemia, insuficiência cardíaca ou doença renal crônica, de acordo com um novo estudo.

Este estudo, publicado na terça-feira no jornal médico JAMA Network Open, alerta que a deficiência de ferro pode ser um problema de saúde pública pervasivo e subnotificado nos Estados Unidos.

Aproximadamente 14% dos adultos no estudo atenderam aos critérios para deficiência de ferro absoluta, que ocorre devido a uma redução ou ausência grave de ferro armazenado no corpo. Da mesma forma, cerca de 15% dos adultos atenderam aos critérios para deficiência de ferro funcional, onde há reservas suficientes de ferro, mas elas não são mobilizadas adequadamente para apoiar as necessidades do corpo.

O Dr. Leo Buckley, autor principal do estudo e especialista em farmácia clínica no Hospital Brigham e Women's, afirmou que é crucial diferenciar entre deficiência de ferro absoluta e funcional. A deficiência de ferro funcional é comum em todas as faixas etárias e sexos. Condições como obesidade, diabetes e doença renal, que são prevalentes nos EUA, podem levar à deficiência de ferro funcional.

A deficiência de ferro absoluta pode ser tratada com suplementos de ferro, e a deficiência de ferro funcional é gerenciada abordando as condições subjacentes, disse Buckley, acrescentando que os efeitos a longo prazo da deficiência de ferro funcional estão sendo investigados.

O estudo encontrou que a deficiência de ferro absoluta era mais comum em mulheres pré-menopausadas, de acordo com Buckley, que também observou que era comum em mulheres mais velhas e em homens, um grupo que pode ser mais suscetível aos efeitos da deficiência de ferro. Em adultos mais velhos, a perda de sangue através do trato gastrointestinal e a ingestão inadequada podem ser as causas. Eles também podem ter várias condições crônicas que podem atrapalhar a absorção de ferro.

O ferro é um mineral vital essencial para manter várias funções corporais e desenvolvimento. O corpo usa ferro para produzir uma proteína nas células vermelhas do sangue chamada hemoglobina. A deficiência de ferro tem sido ligada à síndrome das pernas inquietas, fadiga, queda de cabelo, insuficiência cardíaca, anemia e outros resultados negativos.

Certos grupos de pessoas são mais propensos à deficiência de ferro, como mulheres que menstruam, pessoas grávidas, crianças, vegetarianos e doadores frequentes de sangue. Um estudo de 2022 estimou que mais de 70% da deficiência de ferro pode passar despercebido em crianças e mulheres grávidas.

A deficiência de ferro pode ser prevenida ou tratada usando comprimidos de ferro, infusões intravenosas de ferro, suplementos de ferro sem receita ou consumindo alimentos ricos em ferro como carnes magras, frutos do mar, nozes, feijões, lentilhas e espinafre. No entanto, o novo estudo sugere que muitas pessoas podem não saber que são deficientes em ferro.

Os pesquisadores analisaram dados de uma amostra nacionalmente representativa de 8.021 adultos nos Estados Unidos. Os dados vieram do Exame Nacional de Saúde e Nutrição, incluindo avaliações de testes de sangue em relação aos níveis de ferro de cada pessoa de 2017 a 2020.

Mesmo entre adultos sem condições médicas associadas à deficiência de ferro, como anemia, insuficiência cardíaca, doença renal crônica ou gravidez, a prevalência estimada de deficiência de ferro absoluta foi de 11%, e a deficiência de ferro funcional foi de 15%.

Apenas cerca de 33% dos adultos com deficiência de ferro absoluta e 14% dos adultos com deficiência de ferro funcional tinham uma razão médica potencial para serem examinados para deficiência de ferro, como anemia, insuficiência cardíaca, doença renal crônica ou gravidez. Isso sugere que a maioria dos adultos com qualquer tipo de condição pode não ser examinada para ela a menos que peçam especificamente ao seu médico.

Os pesquisadores também descobriram que o uso de suplementos de ferro era pouco frequente entre os adultos com deficiência de ferro. Apenas até 35% das mulheres e até 18% dos homens com a condição relataram tê-los usado.

O Dr. Jacob Cogan, professor assistente de medicina na Universidade de Minnesota, afirmou que muitos profissionais de saúde desconfiam que a deficiência de ferro é mais comum do que geralmente se acredita, e este estudo pode fornecer mais evidências para essa teoria.

No entanto, Cogan expressou dúvidas sobre o viés de seleção do estudo, já que apenas pacientes com preocupações sobre deficiência de ferro podem ter sido testados. Como resultado, essas estimativas podem refletir apenas a população com preocupações iniciais em vez da população geral.

A própria pesquisa de Cogan, publicada no mês passado, encontrou que 58% dos adultos diagnosticados com deficiência de ferro ainda não haviam resolvido sua condição três anos depois, indicando que ainda não haviam alcançado níveis normais de ferro.

É difícil determinar a prevalência exata da deficiência de ferro, de acordo com Cogan, mas ele acredita que seja mais comum do que se pensa.

“As pessoas que menstruam perdem ferro em certa medida com cada ciclo menstrual, e não absorvemos ferro muito bem em nossa dieta, então é relativamente fácil se tornar deficiente em ferro. Como não temos atualmente um rastreamento para deficiência de ferro – e não estou necessariamente dizendo que devemos, já que não temos dados suficientes para apoiar nada disso – muitas pessoas provavelmente estão andando por aí deficientes sem saber disso”, disse Cogan.

“A deficiência de ferro é tipicamente associada apenas à anemia. No entanto, sabemos que a deficiência de ferro pode causar sintomas antes que um paciente se torne anêmico, já que a anemia é uma manifestação tardia da deficiência de ferro. Mas se um paciente fizer testes de sangue básicos e for encontrado não anêmico, os provedores podem não procurar além disso”, como solicitar testes de ferro.

No entanto, para a maioria das pessoas, consultas regulares com o médico ou exames de sangue completos geralmente envolvem um teste de contagem completa de sangue, que pode indicar uma possível deficiência de ferro e a necessidade de avaliações adicionais do nível de ferro, de acordo com ele.

Além disso, as pessoas sempre podem procurar seus médicos para verificar seus níveis de ferro se tiverem alguma preocupação, e é crucial manter uma dieta equilibrada, incluindo uma ingestão adequada de frutas e vegetais. Em particular, os vegetais são ricos em reservas de ferro, assim como a carne vermelha. Além disso, se houver qualquer suspeita de sangramento excessivo, devemos investigar potenciais fontes de sangramento para determinar se há um potencial risco de deficiência de ferro, disse Strange.

Este novo estudo destaca que a deficiência de ferro pode ser um problema generalizado, uma vez que aproximadamente 11% dos adultos sem condições médicas associadas à deficiência de ferro foram encontrados com deficiência de ferro absoluta, e 15% com deficiência funcional de ferro. Consultas regulares com o médico ou exames de sangue completos costumam incluir um teste de contagem completa de sangue, que pode indicar uma possível deficiência de ferro.

