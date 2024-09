- De acordo com os resultados da pesquisa, os jovens eleitores consideram a AfD (Alternative für Deutschland) menos extrema por várias razões.

A influência significativa do AfD entre os mais jovens é vista como um símbolo da aceitação do partido, segundo a opinião de especialistas. O pesquisador Rüdiger Maas disse à agência de notícias alemã que o AfD não é imediatamente reconhecido como um partido de extrema direita. Esta ideia ecoa em muitos jovens que se identificam como centristas, mas optam pelo AfD nas eleições, de acordo com Maas, que recentemente publicou pesquisas sobre o assunto.

A clara distinção entre os grupos políticos de esquerda e direita está perdendo relevância para a geração mais jovem, segundo Maas. Isso faz com que os partidos extremistas, como o AfD, evitem ser marginalizados. Além disso, há uma alta tolerância entre os jovens em relação a indivíduos e grupos que apoiam o AfD em seus círculos sociais. "Muitos jovens dizem: 'Os de extrema direita não são ruins, eles não nos farão mal.' Esta perspectiva muitas vezes passa despercebida para as pessoas mais velhas", acrescentou Maas.

Nas recentes eleições estaduais na Turíngia e na Saxônia, o AfD emergiu como o favorito entre os eleitores com idade entre 18 e 29 anos. Na Turíngia, 36% dos eleitores dessa faixa etária apoiaram o AfD, um aumento de 11% em relação às eleições de 2019. O CDU e o Partido da Esquerda receberam ambos 13% dos votos, ficando em segundo lugar. Na Saxônia, 30% dessa faixa etária votou no AfD, um aumento de 9% em relação a cinco anos atrás. Nesse caso, o CDU ficou em segundo lugar com 15%.

Maas espera uma tendência semelhante nas próximas eleições estaduais do Brandemburgo. O sucesso do AfD entre os jovens eleitores e sua ampla aceitação podem ser atribuídos em grande parte à sua presença prolífica nas redes sociais, segundo ele. "Temas relacionados ao AfD geram mais engajamento nas redes sociais do que aqueles relacionados ao SPD ou CDU", disse Maas, acrescentando que o partido conseguiu recrutar influenciadores com grandes seguimentos.

Os jovens eleitores, altamente influenciados pelas redes sociais, vêem o AfD como um partido que é injustamente desvantajado pelos outros partidos. "Há pouca contra-narrativa." Muitos jovens tendem a ignorar o fato de que o AfD não tem perspectivas de coalizão genuínas nos estados, de acordo com Maas. Ele continuou: "Este detalhe não costuma ser destaque nas redes sociais".

Para que outros partidos aproveitem essa oportunidade, eles teriam que investir fundos significativos e dedicar atenção aos influenciadores populares nas redes sociais, segundo Maas. No entanto, ele alertou: "Nunca subestime a velocidade com que os temas podem viralizar". O riso exibido por Armin Laschet após o desastre das enchentes no vale do rio Ahr, que muitos veem como um fator na sua derrota nas eleições federais de 2021 como candidato à chancelaria do CDU, serve como um exemplo perfeito desse fenômeno.

