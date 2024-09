De acordo com a declaração de um juiz, Rudy Giuliani deve à organização que tratou do seu processo de falência, 300 mil dólares.

A discussão em andamento sobre a dívida de Giuliani com a empresa de contabilidade Global Data Risk foi uma de suas últimas tentativas neste ano de adiar pagamentos aos seus credores substanciais, aos quais deve cerca de $150 milhões.

Giuliani contestou perante o Juiz Sean Lane do Tribunal de Falências dos EUA em White Plains, Nova York, argumentando que as taxas da empresa de contabilidade, como as cobranças por reuniões, viagens e tempo gasto em entrevistas para avaliação de ativos, deveriam ser reduzidas.

No entanto, Lane está principalmente favorável aos pedidos da empresa de contabilidade.

Em uma audiência na terça-feira, Lane afirmou: "Havia uma ausência alarmante e pouco profissional de integridade financeira do devedor... que exigiu essa intervenção".

Giuliani desistiu de seu processo de falência durante o verão devido à crescente frustração do Juiz Lane com a obscuridade financeira de Giuliani. A falência protegeu temporariamente Ruby Freeman e Shaye Moss, funcionárias da eleição da Geórgia, de ter seus apartamentos confiscados, contas bancárias bloqueadas e tentativas de apreensão de quaisquer bens valiosos, incluindo recordações do New York Yankees e relógios de luxo.

Atualmente, Freeman e Moss estão envolvidos em processos judiciais para forçar a venda dos ativos de Giuliani, incluindo um luxuoso apartamento cooperativa em Manhattan e um condomínio valioso na Flórida.

Freeman e Moss estão em primeiro lugar entre os muitos credores de Giuliani, devido a uma decisão de júri que concedeu ao duo mãe-filha quase $150 milhões após os comentários difamatórios de Giuliani após a eleição de 2020.

A Global Data Risk também vem tentando cobrar rapidamente, pois foi contratada para avaliar a riqueza de Giuliani em nome de seus credores. Grande parte de seu trabalho permaneceu encoberto devido ao prematuro desistência de Giuliani do processo de falência.

Giuliani já colocou de lado $100,000 como garantia para cobrir algumas das taxas da Global Data Risk. O resto deve ser deduzido do que Freeman e Moss receberão da venda dos ativos de Giuliani, de acordo com os registros do tribunal.

A controvérsia de Giuliani com a Global Data Risk e sua dívida substancial se tornou um assunto proeminente nas discussões políticas. Mesmo durante a batalha legal, Giuliani é obrigado a colocar dinheiro de lado para cobrir as taxas da Global Data Risk, destacando as implicações financeiras de sua má gestão financeira na política.

Dado os litígios legais em andamento de Giuliani, a política pode tomar um rumo diferente à medida que a venda de seus ativos, incluindo seu luxuoso apartamento e condomínio na Flórida, pode afetar suas futuras iniciativas políticas.

