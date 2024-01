David Ortiz, herói dos Boston Red Sox, eleito para o Corredor da Fama do basebol

Barry Bonds, lenda dos San Francisco Giants, e Roger Clemens, antigo craque dos Red Sox, duas estrelas perseguidas por rumores de utilização de drogas que melhoram o desempenho, não foram eleitos no seu último ano de elegibilidade na votação da Associação Americana de Escritores de Basebol.

Ortiz jogou seis temporadas pelos Minnesota Twins antes de entrar para os Red Sox em 2003, aos 27 anos.

Ele foi o MVP da World Series em 2013, quando teve um aproveitamento de rebatidas de 6,88%, com dois home runs em 16 rebatidas. Ele também ajudou os Red Sox a vencer a World Series em 2004 - seu primeiro campeonato em 86 anos - e 2007.

"Embora o meu percurso até Boston tenha demorado 10 anos (incluindo passagens pelas ligas menores), aqueles 14 anos com o uniforme dos Red Sox foram os melhores da minha vida. Quebrámos a maldição e conseguimos mais dois campeonatos antes de me reformar em 2016 - que doce e bela viagem tem sido", disse Ortiz.

Ortiz, 10 vezes All-Star, será introduzido no Hall da Fama em Cooperstown, Nova York, em 24 de julho. Ortiz recebeu 77,9% dos votos, um pouco mais do que os 75% necessários para ser eleito.

Ortiz também foi alvo de especulação sobre esteróides depois de ter dado positivo em testes anónimos em 2003. O programa oficial de testes da MLB entrou em vigor no ano seguinte e Ortiz nunca falhou.

O proprietário dos Red Sox, John Henry, disse que Ortiz mudou a narrativa da equipa de uma maldição - foram décadas entre títulos depois de os Red Sox terem vendido Babe Ruth - para momentos de vitória.

"As contribuições mais significativas e profundas de David, no entanto, não se reflectem totalmente em troféus e prémios, mas sim nos rostos de todos os jogadores abraçados a David ao longo dos anos, nas nossas memórias de discursos emocionantes no banco de suplentes e com o seu punho erguido em solidariedade com a nossa comunidade durante a sua hora mais negra", disse Henry, referindo-se ao discurso de Ortiz, que incluía palavrões, após os atentados de Boston.

Bonds e Clemens foram associados ao uso de drogas que melhoram o desempenho através do Relatório Mitchell de 2007, elaborado pelo senador que se tornou investigador de beisebol George Mitchell. Mas nenhum dos jogadores falhou um teste da MLB para esteróides e Bonds apenas admitiu ter usado substâncias que lhe disseram ser um bálsamo para a artrite e óleo de linhaça.

Bonds recebeu 66% dos votos e Clemens 65,2%.

Clemens afirmou numa declaração que não jogou basebol para entrar no Corredor da Fama.

"Joguei para fazer uma diferença geracional na vida da minha família. Depois, concentrei-me em ganhar campeonatos e em retribuir à minha comunidade e também aos adeptos", afirmou no Twitter. "Dei tudo o que tinha, da maneira certa, para a minha família e para os fãs que me apoiaram".

Bonds postou no Instagram: CONGRATULAÇÕES Big Papi na sua indução no Hall da Fama! Bem merecido... amo-te meu irmão".

Bonds e Clemens não foram os únicos ex-jogadores controversos na votação. Alex Rodriguez, que fez 696 home runs na sua carreira de 22 épocas, era elegível pela primeira vez, e Sammy Sosa, que fez 609 home runs, estava no seu último ano de elegibilidade na votação dos escritores.

Rodriguez testou positivo para esteróides anabolizantes em 2003, antes da aplicação de sanções, e admitiu ter usado "uma substância proibida" após a divulgação dos resultados em 2009.

Dois anos mais tarde, foi apanhado na investigação sobre a clínica Biogenesis, que fornecia suplementos como a hormona de crescimento humano e a testosterona aos jogadores. Rodriguez perdeu a temporada de 2014 por ter sido suspenso por uso de PEDs ao longo de vários anos, tendo recebido apenas 34,3% dos votos expressos.

Se a votação se baseasse apenas em estatísticas, Bonds, Clemens e Rodriguez teriam sido os mais votados.

Bonds, que jogou em campo esquerdo nos Pittsburgh Pirates e nos San Francisco Giants durante os seus 22 anos de carreira, é o líder de sempre da Major League Baseball com 762 home runs na carreira. Atingiu um recorde de 73 numa só época.

Foi nomeado MVP da Liga Nacional um recorde de sete vezes, incluindo quatro épocas consecutivas, e ganhou oito prémios Gold Glove pela sua defesa.

Clemens, um arremessador titular dominador, acumulou 354 vitórias e 4.672 eliminações em 24 anos de carreira nos Boston Red Sox, New York Yankees, Toronto Blue Jays e Houston Astros. Clemens ocupa o terceiro lugar na lista de strikeouts de todos os tempos da MLB e é o nono na lista de vitórias de todos os tempos. Fez parte de duas equipas dos Yankees vencedoras da World Series.

Rodriguez terminou em quarto lugar na lista de todos os tempos em home runs e RBIs, ganhou três prémios MVP e fez parte de uma equipa vencedora da World Series. Durante a sua carreira, jogou como shortstop nos Seattle Mariners e nos Texas Rangers e como terceira base nos New York Yankees.

Ainda há uma hipótese de Bonds, Clemens e outros que já não são elegíveis nos boletins de voto dos escritores serem votados para o Corredor da Fama. Este ano, o Comité da Era do Jogo de Hoje (1988 até agora) votará em dezembro para a classe de 2023.

De acordo com o Hall of Fame, este comité é composto por 16 votantes que são membros do Hall, executivos ou membros veteranos dos meios de comunicação social.

Em 2019, o antigo lançador Lee Smith e o antigo jogador de campo direito e batedor designado Harold Baines foram eleitos pelo comité.

Jill Martin, Amir Vera e Kevin Dotson, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

