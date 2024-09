- Dave Grohl tornou-se pai fora do casamento.

Dave Grohl, o vocalista dos Foo Fighters, declarou ser pai de uma filha nascida fora dos laços do casamento. Em uma publicação no Instagram, o músico de 55 anos afirmou que seu objetivo é ser um "pai amoroso e comprometido" para sua nova filha.

Grohl já tem três filhas com a esposa Jordyn Blum, de 48 anos, com quem se casou em 2003. Em sua publicação, ele expressou seu amor pela família e afirmou: "Estou trabalhando duro para reconquistar sua confiança e seu perdão". Grohl agradeceu ao público pela compreensão em relação às crianças envolvidas e, de forma surpreendente, não deu detalhes sobre a mãe de sua filha. Os comentários da publicação foram desativados.

Dave Grohl raramente aparece em público com sua esposa

Jordyn Blum, esposa de Dave, é uma produtora de TV e ex-modelo. Eles têm três filhas juntas: Violet Maye, de 18 anos, Harper Willow, de 15 anos, e Ophelia Saint, de 10 anos. Blum fez uma rara aparição pública com seu marido e filhas no Grammy Awards de 2023. A família foi vista posando para fotos no tapete vermelho. Fontes da mídia também relataram que eles foram vistos juntos no torneio de tênis de Wimbledon em julho de 2024, na seção VIP, ao lado de outras celebridades como David Beckham, de 49 anos.

O casamento anterior de Grohl foi com a fotógrafa Jennifer Leigh Youngblood (1994-1997). Supõe-se que a infidelidade tenha sido o motivo do divórcio.

Antes do sucesso dos Foo Fighters, Grohl foi o baterista do Nirvana (1990-1994), onde Kurt Cobain, o vocalista (1967-1994), morreu aos 27 anos. Após o Nirvana, Grohl formou os Foo Fighters, que se tornaram muito bem-sucedidos.

