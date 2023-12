Datas-chave de Trump a ter em conta em janeiro

Eis as principais datas a que deve estar atento, uma vez que alguns dos problemas legais do antigo presidente e datas eleitorais importantes chegam ao fim no próximo mês:

4 de janeiro

Trump deve recorrer da decisão do Supremo Tribunal do Colorado de o retirar das eleições estaduais de 2024 e enviar a questão para o Supremo Tribunal dos EUA até 4 de janeiro. Caso contrário, a pausa colocada na decisão pelos juízes do Supremo Tribunal estadual terminará e as cédulas primárias começarão a ser impressas no dia seguinte sem o seu nome.

9 de janeiro

A 9 de janeiro, a equipa jurídica de Trump começará a apresentar o seu caso para que o Tribunal de Recursos do Circuito de Washington, DC, anule a decisão de um tribunal inferior que rejeitou o pedido de imunidade do ex-presidente no caso de subversão eleitoral do advogado especial Jack Smith.

10 de janeiro

Os pivôs da CNN Jake Tapper e Dana Bash vão moderar um debate sobre as primárias republicanas na Drake University em Des Moines, Iowa, no dia 10 de janeiro às 21h00 ET.

11 de janeiro

O juiz do processo de fraude civil de Trump em Nova Iorque ouvirá os argumentos finais em 11 de janeiro, na esperança de emitir uma decisão sobre o caso até ao final do mês - embora a equipa de Trump já tenha recorrido da sentença sumária do juiz e provavelmente recorrerá da sua decisão no próprio julgamento.

15 de janeiro

No dia 15 de janeiro, os republicanos do Iowa vão votar nas primeiras caucuses do país, uma competição de nomeação crítica que pode fazer ou quebrar o ímpeto de uma campanha.

16 de janeiro

O julgamento para determinar a indemnização no segundo processo de E. Jean Carroll contra Trump está marcado para 16 de janeiro, depois de um juiz ter considerado que ele era responsável por declarações difamatórias. Um júri civil num processo separado já ordenou ao antigo presidente que pagasse a Carroll 5 milhões de dólares por agressão e difamação , depois de ter concluído que ele abusou sexualmente dela.

21 de janeiro

A CNN organiza um debate sobre as primárias presidenciais republicanas no New England College, em New Hampshire, a 21 de janeiro.

23 de janeiro

Os eleitores de New Hampshire irão às urnas a 23 de janeiro para votar nas eleições primárias presidenciais republicanas.

Fonte: edition.cnn.com