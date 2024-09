- Darmstadt triunfa sobre Mainz no encontro de treino

Após a saída do treinador Torsten Lieberknecht, o Darmstadt 98 conseguiu vencer em um amistoso contra o Mainz 05 da Bundesliga. A equipe da segunda divisão venceu por 1 a 0 no estádio Bruchwegstadion do Mainz. Kai Klefisch marcou o gol decisivo para as Lilies no 71º minuto, em uma partida de pouca emoção.

Ambas as equipes aproveitaram a parada nas partidas internacionais para dar oportunidades a vários jogadores. Para o Darmstadt, foi a primeira partida desde a saída de Torsten Lieberknecht. O treinador de 51 anos optou por deixar o clube após uma má performance que rendeu apenas um ponto em quatro partidas da Bundesliga 2. Ainda não foi anunciado um novo treinador.

