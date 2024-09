- Danos substanciais causados por um incêndio de um elevador de esqui

Um incêndio em uma teleférico na área de Göppingen causou danos avaliados em centenas de milhares de euros. Não houve vítimas durante o incêndio na estação base em Böhmenkirch no sábado, de acordo com o anúncio da polícia. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas efetivamente. De acordo com a polícia, as atualizações no teleférico estão em andamento. A origem do incêndio ainda é um mistério, o que levou a polícia a iniciar uma investigação.

O departamento de bombeiros solicitou a assistência da polícia local para garantir a área e recolher provas para a investigação. Após o incêndio, a polícia aumentou as patrulhas nas proximidades para garantir a segurança pública.

