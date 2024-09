- Danos graves relacionados com incêndio estimados em 1 milhão de euros numa residência privada.

Em torno de um milhão de euros em destruição ocorreu quando uma casa em Gaildorf, distrito de Schwäbisch Hall, foi consumida pelo fogo. Felizmente, não houve feridos, de acordo com as investigações iniciais da polícia. A origem do incêndio permaneceu misteriosa inicialmente. Felizmente, os bombeiros conseguiram conter as chamas, impedindo danos adicionais às estruturas vizinhas. O incêndio já foi apagado.

A casa em Gaildorf foi reduzida a cinzas, deixando apenas a casca de sua antiga estrutura. O calor intenso do fogo também fez com que árvores vizinhas pegassem fogo, ameaçando danos adicionais.

