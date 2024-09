Danity Kane apresenta acusações de agressão sexual contra Sean 'Diddy' Combs em novo processo

A denúncia adicional alega que Richard testemunhou Combs agredir cruelmente sua então parceira Cassie Ventura, incluindo episódios em que Richard supostamente viu Combs sufocar, estrangular, esbofetear, socar e atingir Ventura com vários objetos.

O documento menciona que Sra. Richard frequentemente tentou intervir, oferecendo ajuda e encorajamento a Sra. Ventura para deixar Sr. Combs. No entanto, cada vez que ela tentou ajudar, Combs descobriu e reagiu com raiva, ameaçando a vida de Sra. Richard com declarações como 'você quer morrer hoje', 'eu faço pessoas desaparecerem' e 'eu elimino pessoas'.

Erica Wolff, advogada de Combs, contestou essas alegações, sugerindo que Richard estava tentando se beneficiar financeiramente de sua amizade de 20 anos.

"É lamentável que Sra. Richard tenha abandonado sua amizade para tentar extorquir dinheiro dele, mas Sr. Combs está confiantemente defendendo a verdade e espera prová-la no tribunal", afirmou Wolff.

Combs foi visto em um vídeo de 2016 lançado pela CNN manipulando fisicamente, empurrando, arrastando e chutando Ventura. Combs havia negado anteriormente as alegações de agressão de Ventura, que fizeram parte de uma ação judicial federal apresentada por Ventura em novembro de 2023.

Dois dias após a publicação do vídeo, Combs emitiu um pedido de desculpas por suas ações mostradas no vídeo.

O advogado de Ventura recusou-se a comentar sobre os alegados episódios de violência detalhados na ação judicial de Richard.

Além de suas alegações, Richard também acusou o então chefe da Interscope Records, Jimmy Iovine, de ter testemunhado um episódio da conduta abusiva de Combs em relação a Ventura e que a empresa sabia que Combs era perigoso com mulheres e propenso a agredir fisicamente mulheres em público.

A Interscope está listada como ré na ação judicial, juntamente com a Bad Boy Entertainment e a Combs Enterprises. No entanto, Iovine não é mencionado como réu.

A CNN tentou entrar em contato com representantes de Iovine e da Interscope Records, mas ainda não recebeu resposta.

As Acusações

Richard apareceu em "Making the Band" em duas temporadas e no spin-off "Making His Band", que foi ao ar na MTV nos anos 2000. Ela voltou mais tarde como juíza na série reboot em 2020.

O grupo Danity Kane lançou dois álbuns em 2006 e 2008, respectivamente, e se desfez em 2009.

A maioria das acusações de Richard surgiu de sua experiência trabalhando no programa de TV e seu tempo como parte dos grupos musicais.

A ação judicial afirmou que Combs costumava se referir às cinco mulheres como 'vagabundas' e 'putas' e degradava suas aparências físicas. Durante seu tempo nos grupos, Richard alega que Combs exigiu que ela residisse em suas várias residências e estúdios, enquanto lhe negava necessidades básicas como comida e sono adequados.

O processo detalhou um suposto incidente em 2008 quando Combs teve uma reunião de negócios com Richard em sua casa em Miami enquanto estava apenas de cueca. Quando Richard pediu que ele se vestisse, ele supostamente recusou, dizendo 'Esta é minha casa'.

Combs formou um trio musical conhecido como Diddy - Dirty Money com Richard e a artista Kalenna Harper em 2009. Este grupo se desfez em 2012.

Enquanto trabalhava com Combs nessa capacidade, a acusação alega que Richard testemunhou vários episódios de Combs cometendo atos de violência física contra Ventura. Após um desses episódios, Richard alega ter testemunhado Combs jogar uma frigideira quente de ovos em Ventura, que Combs descartou como 'briga de amantes'. Em seguida, ele ameaçou Richard, dizendo 'se você disser qualquer coisa, haverá consequências'.

A ação judicial afirma que 'pessoas acabam desaparecendo' em resposta a essa ameaça e que Richard estava legitimamente com medo de que Combs cumprisse suas ameaças.

Richard também alega que foi confinada em um carro trancado por mais de duas horas em dezembro de 2010, sem aquecimento ou acesso a suas pertences pessoais, antes de uma aparição no Saturday Night Live.

Richard trabalhou novamente com Combs em 2020, como juíza no reboot de "Making the Band", e no verão de 2023, como compositora de uma das músicas presentes no álbum de Combs "The Love Album: Off the Grid". De acordo com a queixa, Richard não recebeu pagamento por seu trabalho nessa música.

Richard está pedindo danos e um julgamento com júri.

Problemas legais em andamento

A queixa é uma de dez apresentadas contra Combs desde novembro de 2023 e a nona acusação de assédio sexual. Outra ação judicial acusou seu filho Christian Combs de assédio sexual, e Sean Combs é acusado de auxílio e cumplicidade. Tanto Combs quanto seu filho negaram as acusações contra eles.

Seus advogados apresentaram movimentos para dismiss

