Daniil Medvedev vai defrontar Rafael Nadal na final do Open da Austrália depois de vencer Stefanos Tsitsipas

O russo era um dos favoritos do torneio após a sua vitória no US Open no ano passado e provou as suas credenciais mais uma vez ao derrotar o seu adversário grego em quatro sets - 7-6 (5-7) 4-6 6-4 6-1.

Medvedev tem sido muitas vezes uma personagem polémica no circuito e o melhor e o pior de si esteve mais uma vez em exibição na meia-final.

Foi advertido por obscenidade visível depois de ter lançado um discurso contra o árbitro de cadeira durante o segundo set, o que aparentemente virou os adeptos contra ele.

O russo parecia estar zangado com o pai de Tsitsipas que, segundo ele, estava a treinar a partir do público entre os pontos - algo que é proibido - e ficou frustrado por o árbitro não ter percebido.

"Como é que se pode ser tão mau na semifinal de um Grand Slam? Olha para mim! Estou a falar contigo", gritou Medvedev ao árbitro Jaume Campistol, depois de lhe perguntar se era "estúpido".

Mais tarde, Tsitsipas recebeu uma violação de código depois de o árbitro ter visto o seu pai a treinar nas bancadas.

Não é a primeira vez que estes dois jogadores provocam reacções de raiva um do outro, mas o último episódio pareceu tirar momentaneamente o campeão do Open dos EUA do seu jogo.

No entanto, o jogador de 25 anos recuperou rapidamente para vencer o terceiro set e vencer a partida após uma atuação devastadora no quarto set.

Houve uma reação silenciosa por parte do público quando Medvedev bateu um vencedor no match point, mas o número 2 do mundo está habituado a ser o vilão.

"Para ser honesto, acho que as más emoções não me ajudaram muito", disse ele após o jogo, entre algumas vaias do público.

"Muitas vezes, perco um jogo por causa disso, porque se perde a concentração e se perde muita energia. Por isso, assim que o fiz, pensei que tinha sido um grande erro. Estou contente por ter conseguido voltar a concentrar-me.

"O jogo é muito importante, penso eu, por isso dei o meu melhor e estou contente por ter resultado."

'Vou jogar contra uma das maiores'

Depois de anos a ser classificado como a nova geração, este torneio é mais um lembrete de que Medvedev é agora uma das maiores ameaças no ATP Tour e provou que tem o que é preciso para ganhar Grand Slams.

A vitória no ATP Tour Finals em 2020 foi aparentemente o momento de rutura para o russo, pois ele se tornou o primeiro jogador a derrotar o número 1, o número 2 e o número 3 do mundo em seu caminho para vencer o torneio de final de temporada.

Depois veio o US Open de 2021, onde desafiou as probabilidades para impedir Novak Djokovic de ganhar o 21º título de Grand Slam da sua carreira.

Agora tem a oportunidade de impedir que outro homem quebre o recorde de todos os tempos de títulos masculinos de Grand Slam, já que Nadal procura ganhar o seu 21º.

"Vou jogar contra um dos melhores e, o que é engraçado, é alguém que está a tentar conquistar o 21º título de Grand Slam", disse Medvedev, que tenta conquistar o seu segundo título consecutivo de Grand Slam.

"Acho que da última vez o Rafa estava a ver [a final do US Open] e não sei para quem estava a torcer. Acho que o Novak também vai estar a ver daqui a dois dias.

"Estou pronto, sei que o Rafa é um jogador muito forte e preciso de dar o meu melhor para tentar ganhar este encontro."

