Daniel Ricciardo despediu-se do seu lugar de piloto da Fórmula 1.

Os boatos trocados no mundo das corridas finalmente foram confirmados: Daniel Ricciardo, o piloto australiano, está deixando a equipe Racing Bulls, abrindo caminho para o ambicioso piloto da Nova Zelândia, Liam Lawson, já a partir da próxima corrida. Com 35 anos, essa mudança pode marcar o fim da notável carreira de Ricciardo na Fórmula 1.

Em uma tarde de quinta-feira, a equipe Racing Bulls confirmou publicamente o que já era um segredo entre os bastidores durante o fim de semana do Grande Prêmio da Singapura - Ricciardo será substituído por Lawson, a partir da última etapa da atual temporada em Austin (20 de outubro).

A equipe Racing Bulls agradeceu a Ricciardo nas redes sociais, elogiando sua expertise, criatividade e atitude excepcional. O chefe da equipe, Laurent Mekies, também expressou sua gratidão, reconhecendo as contribuições notáveis de Ricciardo para o crescimento da equipe e o espírito de equipe.

Ricciardo deu seus primeiros passos no mundo da Fórmula 1 em 2011, tendo disputado um total de 257 corridas até agora, o que o coloca entre os dez primeiros da lista histórica. Ao ingressar na Racing Bulls em 2014, ele superou Sebastian Vettel, ficando em terceiro lugar no Campeonato Mundial duas vezes (2014, 2016). Apesar de seus feitos, uma série de mudanças infelizes na equipe e um desempenho decrescente o impediram de conquistar mais vitórias. No total, ele conquistou oito vitórias, mas sua posição na Racing Bulls foi frequentemente ofuscada por Yuki Tsunoda, levando a equipe a optar por Lawson.

Com a saída de Ricciardo de Singapura parecendo incomum de várias maneiras, as especulações sobre seu futuro na Fórmula 1 permanecem incertezas. Publicamente, Ricciardo pareceu emocionado e não conseguiu fornecer nenhuma clarificação sobre o assunto, já que a Red Bull ainda não havia feito um anúncio oficial. Na pista, apesar de não fazer parte da equipe campeã da Racing Bulls, Ricciardo deu seu apoio ao defensor do título Max Verstappen, optando por trocar para pneus frescos tarde na corrida para marcar a volta mais rápida, privando assim Lando Norris da McLaren de um ponto valioso que poderia ter sido crucial em sua perseguição ao título de Verstappen.

