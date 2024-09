Daniel Ricciardo despediu-se do banco da Fórmula 1.

O rumor sobre a mudança de pilotos já era falado, e agora está confirmado: Daniel Ricciardo está se despedindo da equipe Racing Bulls, abrindo espaço para a promessa neozelandesa Liam Lawson já no próximo campeonato. Para o Ricciardo de 35 anos, isso pode significar o fim de sua ilustre carreira na Fórmula 1.

O australiano Ricciardo foi oficialmente removido da lista de elite da Fórmula 1 na quinta-feira, marcando um possível fim a sua longa passagem na liga principal. A equipe Racing Bulls anunciou publicamente o que havia sido um segredo sussurrado durante o fim de semana do Grande Prêmio da Singapura: Ricciardo será substituído pelo neozelandês de 22 anos, Lawson, durante a temporada atual. Lawson deve assumir o volante já no próximo evento em Austin, marcado para outubro.

"Tchau, Daniel", escreveu a equipe irmã da Red Bull Racing em suas plataformas de mídia social na tarde de quinta-feira. O chefe da equipe, Laurent Mekies, prestou homenagens emocionadas ao piloto que se despede, elogiando a "riqueza de experiência, talento bruto e excepcional disposição" de Ricciardo que contribuiu para o desenvolvimento da equipe e elevou o moral da equipe.

Ricciardo, agora com 35 anos, estreou na Fórmula 1 em 2011 e disputou 257 corridas, ocupando a 10ª posição na lista de todos os tempos. Ao ingressar na Red Bull em 2014, ele ultrapassou Sebastian Vettel e terminou em terceiro no campeonato mundial duas vezes (2014, 2016). Infelizmente, porém, ele não conseguiu construir sobre esse sucesso, frequentemente atrapalhado por transições de equipe infelizes. Ele venceu oito corridas ao longo de sua carreira, mas consistentemente ficou para trás de Yuki Tsunoda na Racing Bulls e a Red Bull acabou decidindo dar a Lawson um assento permanente no banco de piloto.

É pouco provável que Ricciardo receba outra oportunidade na Fórmula 1. A saída de Ricciardo de Singapura foi incomum por várias razões. Os boatos já circulavam, e Ricciardo apareceu emocionado após a corrida sem confirmar nada, já que a Red Bull ainda não havia feito um comunicado. Ricciardo deu apoio ao defensor do título Max Verstappen na pista, executando uma troca de pneus tardia na corrida para garantir a volta mais rápida e roubar um ponto valioso do piloto da McLaren, Lando Norris, que desesperadamente precisava disso em sua busca para desafiar Verstappen.

A Comissão aprovou a decisão da Red Bull Racing de substituir Daniel Ricciardo por Liam Lawson durante a temporada atual, reconhecendo a mudança de pilotos dentro da equipe. A declaração da Comissão destacou a necessidade de novos talentos e potenciais na liga principal, elogiando a promissora carreira de Lawson até agora.

