Destaques da história

Daniel Abt celebra a primeira vitória na Fórmula E no ePrix de Hong Kong

Daniel Abt lidera o campeonato de Fórmula E após vitória em Hong Kong

O estreante Edoardo Mortara conquista o primeiro pódio na segunda jornada

A próxima ronda tem lugar em Marraquexe a 13 de janeiro

Durante a maior parte de sua carreira na Fórmula E, ele viu seu companheiro de equipe Audi Sport ABT Schaeffler, Lucas di Grassi, receber os aplausos, mas no ePrix de Hong Kong, no domingo, foi Abt quem ficou mais alto no pódio.

O piloto alemão parecia destinado a terminar em segundo lugar na segunda corrida do fim de semana de abertura da temporada 2017/18 da Fórmula E, uma vez que Edoardo Mortara, o piloto estreante da Venturi Racing, liderou o caminho durante grande parte da corrida.

LEIA: Daniel Abt perde a vitória em Hong Kong

Mas o desastre aconteceu para o italiano a duas voltas do fim, quando ele rodou o carro, permitindo que Abt passasse para receber a bandeira quadriculada momentos depois.

Abt, que estava a celebrar o seu 25º aniversário no domingo, tinha estado no pódio quatro vezes durante as três épocas anteriores, mas nunca no degrau mais alto.

"Estou muito contente", disse Abt. "Todos trabalharam muito para me ajudar a ter um carro capaz de vencer.

"O mérito é enorme para o Edoardo - ele mostrou como é bom hoje. Hoje tudo correu na minha direção. É a recompensa de muito trabalho duro".

LEIA: Bird vence a caótica abertura da temporada em Hong Kong

Mortara, que acabou por terminar em terceiro, admitiu depois que talvez tenha sido um pouco ganancioso no final, ao tentar ganhar um ponto extra por ter feito a volta mais rápida da corrida.

"Estou triste. Estava a lutar com os travões no final, mas a culpa foi minha", disse Mortara sobre a sua última volta.

"Queria fazer a volta mais rápida, estava a forçar e perdi a traseira. Tivemos a oportunidade de ganhar a corrida... vamos tentar na próxima".

A corrida de domingo começou sob o Safety Car depois de as luzes da grelha terem falhado, deixando o pole sitter Felix Rosenqvist com o que deveria ter sido uma tarefa mais fácil de proteger a sua vantagem. Mas o sueco cedeu a liderança quase de imediato, rodando na Curva 1, caindo 11 lugares e dando a liderança a Mortara.

O piloto da Mahindra Racing compensou o erro, conseguindo recuperar o seu lugar no pelotão e, depois de passar Mortara quando este rodou, regressou a casa em segundo, atrás de Abt.

"Tenho tido dificuldades com as minhas travagens durante todo o fim de semana - bloqueei a traseira e acabei por rodar", disse Rosenqvist sobre os seus problemas no início da corrida.

"Senti-me muito bem no carro. Muito obrigado à minha equipa. Isso é promissor para a temporada e foi um bom dia no final."

Di Grassi e Buemi lutam novamente

Abaixo do pódio, Mitch Evans terminou em quarto para igualar o seu melhor resultado de sempre na Fórmula E, logo à frente de Jean-Eric Vergne e do vencedor da corrida de sábado, Sam Bird, que chegou a casa em sexto.

O novo colega de equipa de Bird na Virgin Racing, Alex Lynn, completou um fim de semana de estreia promissor. O britânico ganhou pontos em ambas as corridas, terminando em oitavo na corrida de sábado e em 10º no domingo.

Mais abaixo no pelotão, foi mais um dia sem sentido para Sebastien Buemi e para o atual campeão di Grassi, que terminaram em 11º e 15º, respetivamente, depois de terem tido dificuldades na qualificação.

Visite CNN.com/motorsport para mais notícias sobre a Fórmula E

Di Grassi vai certamente voltar a lutar para a corrida do próximo mês em Marraquexe, mas por agora é o seu colega de equipa Abt que está a dominar as atenções.

Depois de garantir 25 pontos no seu 25º aniversário - para além do seu quinto lugar no sábado - o alemão lidera o campeonato de pilotos da Fórmula E com Bird após duas rondas.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com