1️⃣ Dança dos behemoths cósmicos: Luzes brilhantes detectadas por telescópios da NASA levaram astrônomos a encontrar um par de buracos negros dançando juntos. Eles estão a cerca de 300 anos-luz de distância, o que os torna o par mais próximo descoberto tanto em luz visível quanto em raios X.

2️⃣ Bites de prateleira de liquidação: A Amazon está seguindo os passos do Aldi e do Target com o lançamento de uma nova linha de opções de alimentos acessíveis. Esta medida visa aos compradores com orçamento limitado que estão optando por alternativas orçadas às marcas conhecidas.

3️⃣ Arte do aeroporto: Pessoas estão capturando imagens de suas óticas, calçados, nécessaires e materiais de leitura organizados artisticamente dentro dos bins de segurança plásticos da TSA. Esta tendência de segurança do aeroporto está causando alguma controvérsia, mas por quê é um assunto controverso.

4️⃣ Fermentando o sucesso: A Starbucks está enfrentando desafios, mas seu novo CEO planejou algo diferente - e isso se concentra em assentos confortáveis e diferenciação clara entre "para levar" e "para comer no local".

5️⃣ Viagem viral: Comida ilimitada. Tempestades dramáticas? Passageiros compartilham suas experiências da viagem de nove meses que se tornou um fenômeno nas redes sociais.

Assista a isso

🌽 Resgate no labirinto de milho: Oficiais de lei no Wisconsin usaram um drone de sensoriamento térmico para localizar um menino de 3 anos que havia sumido em um grande campo de milho durante a noite.

Principais notícias

• O que esperar enquanto Harris e Trump se enfrentam em um debate presidencial crucial• A trajetória do Furacão Francine se desvia para o leste com intensificação esperada• Avões da Delta colidem enquanto taxiavam no aeroporto de Atlanta

O que está em alta

📺 ‘SNL’ atualização: Três novos membros do elenco se juntarão ao "Saturday Night Live" para sua 50ª temporada, e a Chloe Troast não voltará.

Explore isso

🏈 Novo começo: A temporada da NFL começou após um emocionante fim de semana de abertura. Confira algumas das melhores fotos dos primeiros jogos.

$80,610

💰 Esse foi a renda média das famílias americanas no ano passado, marcando o primeiro aumento estatisticamente significativo desde 2019.

Saúde das mulheres

👩‍🏥 Crise no cuidado: Um em cada três condados dos EUA não tem um único ob/gyn, o que leva a desafios no acesso das mulheres à saúde, de acordo com um novo relatório.

Hora do quiz

🗳️ Qual cidade, em um estado-chave, está sediando hoje à noite o debate presidencial da ABC News entre Kamala Harris e Donald Trump?

A. DetroitB. AtlantaC. PhiladelphiaD. Milwaukee

Boas vibrações

🍫 Vamos terminar em uma nota positiva: Chocolate, mas sem a culpa? Cientistas explicam por que o cacau cultivado em laboratório e as favas de fava fermentadas podem ser o futuro. Eles estão trabalhando em maneiras de torná-lo mais ecologicamente correto e saudável usando novas técnicas e ingredientes.

🧠 Resposta do quiz: O debate acontecerá no National Constitution Center em Philadelphia.

