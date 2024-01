Damar Hamlin é um "grande ser humano", diz antigo colega de equipa na universidade

Petrishen, que jogou com Hamlin na Pittsburgh Central Catholic e na Universidade de Pittsburgh, disse à CNN que, além de ser "talentoso" em campo, Hamlin é um "grande ser humano".

"As pessoas tendem a esquecer que por baixo do capacete e da camisola está um ser humano e Damar Hamlin é um grande ser humano", disse Petrishen. "Joguei com ele durante três anos no liceu e depois durante dois anos na faculdade.

Nascido na Pensilvânia, Hamlin juntou-se aos Bills em 2021 como uma escolha do sexto round (212º no geral) da Universidade de Pittsburgh.

Antes disso, ele ganhou um campeonato estadual da Pensilvânia enquanto estava na escola secundária Pittsburgh Central Catholic em 2015, levando a equipe a um recorde de 15-1 como um dos defensores mais bem avaliados do estado.

"E somos amigos, colegas de equipa, é o meu irmão", acrescentou Petrishen. "É uma excelente pessoa e é alguém com quem se pode sempre contar para fazer as coisas da forma correcta.

"Ele dá o exemplo, é o modelo perfeito para os jovens se inspirarem, retribui à sua comunidade; preenche todos os requisitos. É uma óptima pessoa."

Depois de sofrer uma paragem cardíaca a meio do jogo na segunda-feira, Hamlin continua sedado num ventilador enquanto os médicos trabalham para que ele consiga respirar sozinho, de acordo com uma atualização do tio do jogador.

Hamlin, de 24 anos, sofreu uma paragem cardíaca e desmaiou no campo durante o primeiro quarto do jogo de segunda-feira à noite contra os Cincinnati Bengals, informou a sua equipa, num momento em que os jogadores choraram, rezaram e se abraçaram enquanto o seu colega de equipa era levado de ambulância.

Hamlin caiu de costas momentos depois de se levantar de uma placagem em campo aberto do wide receiver do Cincinnati Bengals, Tee Higgins. Ainda não se sabe o que causou a paragem cardíaca.

Dez segundos após o colapso de Hamlin, os treinadores da equipa dos Bills estavam a tratá-lo. Uma ambulância estava no campo em menos de um minuto. Uma ambulância chegou ao campo em menos de cinco minutos, como mostram as imagens, e ele recebeu RCP, de acordo com uma transmissão da ESPN.

"Hamlin recebeu cuidados médicos imediatos no campo por parte da equipa, do pessoal médico independente e dos paramédicos locais. Foi depois transportado para um hospital local, onde se encontra em estado crítico", afirmou a NFL num comunicado.

O colapso de Hamlin deixou os jogadores desolados - em lágrimas, ajoelhados com os braços à volta uns dos outros antes de regressarem aos balneários. O jogo foi suspenso quando faltavam cerca de seis minutos para o final do primeiro quarto e, mais tarde, foi oficialmente adiado.

Petrishen explicou que estava num voo quando Hamlin teve o colapso, dizendo que saiu do avião e recebeu "algumas centenas de mensagens de texto" a enviar orações a Hamlin e a informar-se sobre Petrishen.

O antigo linebacker universitário lembra-se de ter passado pelas fileiras com Hamlin, altura em que os dois criaram uma ligação.

Ele também se lembra de ter recebido Hamlin na Penn State durante o seu tempo na faculdade, quando Hamlin estava a pensar em entrar.

"Eu diria que ele é alguém que dá o exemplo com classe. Não é a pessoa mais vocal... as pessoas olham para ele para fazer as coisas da forma correcta", sublinhou Petrishen.

"Tem uma grande ética de trabalho, é um grande carácter, lidera a partir da frente do grupo e as pessoas podem olhar para ele e saber que podem seguir o que ele está a fazer. É um bom líder. Como eu disse, ele dá o exemplo. Sabe-se sempre o que se vai receber do Damar.

"Aparece todos os dias como a mesma pessoa, esforça-se sempre muito, no futebol e na vida. Ele é uma luz na sala, é uma boa pessoa para se ter por perto."

Na Pittsburgh Central Catholic, a camisola de Hamlin está pendurada na sala de pesos. E o seu treinador do liceu, Terry Totten, descreveu Hamlin como um "líder silencioso" para o Athletic.

"Alguém que estava disposto a ultrapassar todas as barreiras para ser um membro respeitado da comunidade escolar", disse Totten.

Numa declaração, o treinador de futebol americano da Universidade de Pittsburgh, Pat Narduzzi, chamou Hamlin de "muito mais do que apenas um jogador de futebol americano".

"Ele é um filho, irmão e amigo amoroso. Damar é um herói para milhares de crianças de Pittsburgh", disse Narduzzi.

"Damar, nós amamos-te. Estamos a rezar por ti. Pittsburgh sempre te apoiou. E agora é óbvio que o país inteiro também te protegeu".

Esta temporada tem sido um grande avanço para Hamlin, que jogou em todos os jogos após as lesões no backfield defensivo do Bills. De acordo com a ESPN, o safety registrou 91 tackles totais, 1,5 sacks, um fumble forçado e dois passes defendidos em 15 jogos, enquanto o Bills (12-3) lidera a classificação da AFC East.

Petrishen diz que está "orgulhoso" do crescimento que Hamlin demonstrou ao longo dos anos e do sucesso que isso lhe trouxe.

"Ele cresceu muito ao longo dos anos e é fantástico vê-lo ter a sua oportunidade na NFL este ano, porque trabalhou muito e merece-a", disse Petrishen.

"É óbvio que ele é muito talentoso, mas trabalhou para isso. Ganhou tudo o que recebeu e ninguém lhe pode tirar isso.

"Por isso, estou muito orgulhoso do que ele conseguiu este ano e de todas as oportunidades que lhe surgiram, porque ele merece."

