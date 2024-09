Dallas garante uma vitória crucial sobre os New York Giants, conquistando uma pontuação de 20-15 a seu favor, com os Cowboys provando triunfante.

Após duas derrotas em casa desconfortáveis, os Cowboys rumaram até East Rutherford, Nova Jersey, em busca de uma vitória para reanimar o espírito da temporada.

Com uma exibição polida do quarterback Dak Prescott, defesa sólida na zona de redzone e o chutador Brandon Aubrey – consistentemente demonstrando por que é o melhor da liga – Dallas conseguiu dar um passo positivo.

A vitória apertada reforçou o domínio dos Cowboys sobre seus rivais da divisão. Dallas venceu 14 das últimas 15 partidas contra Nova York, com Prescott agora ostentando uma sequência invicta de 13 jogos contra os Giants – a segunda maior sequência de sucesso contra um único oponente desde 1950, como indica a NFL.

Prescott completou com sucesso 22 de suas 27 tentativas para 221 jardas – incluindo um passe de 55 jardas para CeeDee Lamb no meio do segundo quarto – e marcou dois touchdowns, ambos para Rico Dowdle.

Em entrevista pós-jogo, o QB estrela de Dallas destacou a importância da vitória para "Time dos Estados Unidos".

"It was crucial, no doubt," Prescott disse à imprensa. "After two consecutive losses, especially at home, traveling to our division's first game on the road. Division victories are always challenging, and you're on the road before a prolonged weekend. It leaves a better impression in our minds."

O jogador de 31 anos acrescentou: "We won't relax, and we won't get carried away by our achievements tonight. It's about progressing and determining what we can enhance in all areas. But a win makes it simpler to do that."

Não foi um espetáculo excepcional no MetLife Stadium, com os chutadores de ambas as equipes roubando a cena.

Enquanto os Giants lutavam para transformar drives promissores em touchdowns, o chutador Greg Joseph converteu todos os 5 de seus tentativas de field goal, contribuindo com todos os 15 pontos de Nova York na noite.

Enquanto isso, quando a offence dos Cowboys vacilou, Aubrey respondeu ao converter dois field goals na segunda metade, apesar de ter perdido uma chance próxima de ampliar a vantagem de Dallas.

As esperanças de comeback dos Giants sofreram um revés quando o destaque do rookie recebedor Malik Nabers foi retirado no quarto tempo devido a uma concussão. Ele posteriormente postou uma história no Instagram expressando seu bem-estar, aliviando as preocupações dos fãs dos Giants em um evento principalmente decepcionante.

No final, Amani Oruwariye interceptou o quarterback dos Giants, Daniel Jones, com segundos restantes, assegurando a vitória para Dallas, deixando seu saldo da temporada em 2-2; os Giants, por sua vez, caíram para 1-3.

"It didn't wrap up as we wished, not to our satisfaction," Prescott comentou após o jogo. "We handed the responsibility to our defense, who deserve credit for finishing things off, not granting any touchdowns. However, our offense should have finished stronger and scored more touchdowns."

A vitória no jogo contra os Giants foi um grande impulso para Dak Prescott e os Cowboys, reanimando o espírito da temporada. Durante o jogo, Prescott exibiu habilidades de passe impressionantes, completando vários passes-chave.

Após a vitória, Prescott enfatizou a importância de se concentrar no progresso e na melhora, reconhecendo que seu desempenho não foi perfeito.

