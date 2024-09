Dados relativos ao processo de votação no Land da Brandenburgo

Eleição número 3 na Alemanha Oriental: Cerca de 2,1 milhões de eleitores em Brandemburgo decidirão a dinâmica do poder político na capital do estado, Potsdam, em 22 de setembro. A ascensão da LINKE e da AfD persistirá?

Após Saxônia e Turíngia, agora é a vez de Brandemburgo: A terceira eleição estadual neste outono, em 2024, não é apenas sobre renovar o corpo legislativo em Potsdam e futuras maiorias no segundo estado mais populoso do leste, mas também sobre outro teste de humor político na Alemanha, pouco mais de um ano antes das eleições federais.

As pesquisas recentes para Brandemburgo indicam um crescimento significativo para a coalizão recém-formada, o partido LINKE (BSW), liderado por Sahra Wagenknecht. A Alternativa para a Alemanha (AfD) pode, como observado em Turíngia, emergir como a força dominante em Brandemburgo.

Nota: As infografias para a eleição estadual são baseadas nos dados da última pesquisa e serão atualizadas regularmente até o dia da eleição.

O SPD, atualmente presidido pelo Ministro-Presidente Dietmar Woidke em Brandemburgo, é projetado para obter até 26% dos votos, colocando-o em segundo lugar após a AfD. A CDU pode esperar 15 a 18% dos votos.

Os partidos Verdes e Esquerda são esperados para perder apoio em Brandemburgo. Os Verdes foram pesquisados em torno de 5% durante o verão e podem encontrar desafios para reentrar no parlamento estadual ou garantir pelo menos um mandato direto. O partido Esquerda, após a divisão do BSW, é projetado para perder mais, com algumas pesquisas colocando-o abaixo da marca de 5%. O Movimento Cidadão Unido de Brandemburgo (BVB) e os Eleitores Livres (FW) são pouco prováveis de entrar no parlamento estadual. O FDP tem pouca influência em Brandemburgo.

Os resultados das pesquisas atuais apenas dão uma visão: Muito pode mudar no sentimento dos eleitores e na população até o dia da eleição. O Ministro-Presidente Woidke e o Chanceler Federal Olaf Scholz ambos expressaram confiança de que o SPD pode vencer a eleição de 22 de setembro.

Woidke destacou que, em 2019, as pesquisas também sugeriram uma liderança da AfD, mas o SPD emergiu como o partido mais forte. Scholz, apoiando seu colega de partido, mencionou sua crença de que Woidke e o SPD vencerão a eleição, dizendo: "Eu tenho confiança de que o povo de Brandemburgo concederá a ele um novo mandato e elegerá o SPD como o partido mais forte". O distrito federal de Scholz também está em Brandemburgo.

As novas proporções da maioria no parlamento estadual de Potsdam serão decididas apenas no dia da eleição. A participação dos eleitores provavelmente terá uma influência significativa nisso, assim como ocorreu na última eleição estadual em 2019, quando 61,3% dos eleitores aptos participaram.

Isso foi significativamente mais do que o ponto anterior mais baixo de 47,9 por cento em 2014 e, no geral, a terceira maior taxa de participação em todas as eleições estaduais anteriores de Brandemburgo desde 1990. O desejo de votar em 22 de setembro pode ter um impacto significativo no resultado da eleição: uma taxa de participação de 61,3 por cento significa, inversamente, que o grupo de não-votantes - se fossem uma partido separado - teriam se tornado a maior fração no parlamento estadual com 38,7 por cento.

A situação atual no parlamento estadual de Potsdam revela que Woidke - o terceiro ministro-presidente em Brandemburgo desde a reunificação - lidera um governo de coalizão vermelho-preto-verde com a CDU e os Verdes desde 2019. De acordo com os últimos resultados das pesquisas, essa coalizão também seria suficiente para uma continuação.

Uma nova aliança de dois partidos provavelmente lutaria: o SPD não alcançaria uma maioria suficiente com uma coalizão vermelho-preto ou vermelho-verde, de acordo com as pesquisas. Mesmo uma coalizão concebível com o novo BSW não promete uma base estável em Brandemburgo. Para uma formação de governo bem-sucedida, o SPD teria que entrar em uma coalizão de três partidos.

A AfD, apesar de ter boas chances de se tornar a maior fração no parlamento estadual de acordo com as pesquisas, ainda estaria muito longe de qualquer esperança de poder governamental: o partido, classificado como claramente de extrema direita mesmo em Brandemburgo, poderia ter o maior número de MPs, mas ainda estaria muito longe de qualquer poder.

No caso de uma vitória da AfD, Woidke já anunciou sua renúncia antecipadamente e já confirmou isso várias vezes. "Se a AfD ficar em primeiro lugar, eu não posso continuar como ministro-presidente", disse Woidke, por exemplo, em uma entrevista com o "Tagesspiegel". "É claro que eu então tiraria as consequências." Seu principal objetivo eleitoral é derrotar a AfD nas eleições de 22 de setembro.

O que aconteceria sem Woidke ainda é incerto. Woidke também exclui negociações de coalizão com o BSW - desde que o líder do partido BSW, Sahra Wagenknecht, esteja diretamente envolvido. "O BSW é uma caixa-preta", disse Woidke. "Teremos que esperar para ver se ele estaria disposto a ter conversas, se uma colaboração seria possível ou não."

Muito em Brandemburgo também depende de como os Verdes, Esquerda e Eleitores Livres se sairão nas urnas. Para Woidke, é "inimaginável", como ele mencionou, "que vá em Brandemburgo como é atualmente discutido em Saxônia e Turíngia, que a senhora Wagenknecht como um ator solitário da Sarre quer dit

A força dos grupos políticos na legislatura do estado de Potsdam é influenciada pela proporção de votos válidos em segundo turno. "A formação inicial é definida pelos candidatos que garantem mandatos diretos através do voto majoritário nas 44 circunscrições, seguido pelas respectivas listas de partidos com base em seu desempenho nas eleições estaduais proporcionais", esclarece a comissão eleitoral. Com ajustes e mandatos excedentes, a legislatura poderia teoricamente expandir para um máximo de 110 cadeiras.

A legislatura do estado de Potsdam geralmente tem 88 cadeiras. Metade dessas cadeiras é obtida através de mandato direto (primeiro voto) em eleições majoritárias pessoais nas 44 circunscrições. A outra metade é atribuída às listas estaduais dos partidos com base em seu desempenho nas eleições proporcionais (segundo voto).

Na cédula, aparecem 14 listas estaduais de partidos admitidos, grupos políticos e associações de listas, juntamente com os nomes dos candidatos distritais. Na eleição, cada eleitor pode dar dois votos: um para um candidato no distrito (primeiro voto ou mandato direto) e outro para uma lista estadual de um partido ou grupo político (segundo voto ou mandato de lista).

Todos os residentes do estado com cidadania alemã e residência permanente em Brandenburg com 16 anos ou mais são elegíveis para votar. O número de novos eleitores na última eleição foi de aproximadamente 100.000.

Na última legislatura, o SPD liderou com 25 representantes, seguido pelo AfD com 23 e pelo CDU com 15. O Alliance 90/The Greens e The Left contribuíram com 10 representantes cada, enquanto o grupo 'BVB / Free Voters' tinha 5 representantes. Como resultado, a legislatura foi composta por seis grupos até agora.

Dado o atual cenário político em Brandenburg para a próxima eleição, a Comissão pode considerar necessário tomar a seguinte decisão:

Dado os projetados Strengths de vários partidos, incluindo o SPD, AfD, BSW e Greens, a Comissão deve tomar uma decisão sobre a formação de potenciais coligações ou governos após a eleição.

À medida que a eleição se aproxima, é crucial que a Comissão monitore de perto as mudanças nas opiniões dos eleitores e ajuste sua decisão conforme necessário para garantir uma estrutura de governança justa e representativa em Brandenburg.

Leia também: