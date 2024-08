- Dados mensais sobre o mercado de trabalho na região

A filial sudoeste da Agência de Empregos do Bureau Nacional de Empregos vai revelar as estatísticas do mercado de trabalho para agosto nesta sexta-feira (9h55). Os analistas preveem um aumento no número de desempregados em comparação com julho. No mês passado, 269.193 indivíduos no estado estavam desempregados, o que equivale a uma taxa de desemprego de 4,2%.

Prevê-se que a taxa de desemprego em agosto ultrapasse os números do ano passado. Em agosto de 2022, a taxa de desemprego estava fixada em 4,1%, com 258.895 indivíduos na região sudoeste sem emprego. Os dados mais recentes se referem ao dia 14 de agosto.

A apresentação da filial sudoeste sobre as estatísticas do mercado de trabalho nesta sexta-feira provavelmente discutirá aumentos no desemprego relacionados a ['emprego e previdência social']. Consequentemente, isso pode gerar preocupações sobre potenciais ajustes nos benefícios da previdência social devido às taxas mais altas de desemprego.

