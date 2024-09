Custos de manutenção do proprietário: potencial dedução direta?

Inquilinos ou proprietários de imóveis responsáveis pela manutenção de áreas comuns em uma comunidade condominial são obrigados a estabelecer fundos para reparos e manutenção futuros. É crucial que os proprietários reconheçam isso ao anunciar seus aluguéis.

Despesas relacionadas a esses fundos de manutenção podem ser declaradas na declaração de imposto de renda. Isso inclui despesas para reparar ou atualizar instalações compartilhadas, como paredes externas, telhados e linhas de utilidade.

De acordo com Daniela Karbe-Geßler da Federação dos Contribuintes, essas despesas podem ser compensadas com a renda no momento do pagamento do fundo de manutenção. Se os custos são significativos ou envolvem grandes investimentos, os proprietários podem espalhar as deduções ao longo da vida útil do ativo.

No entanto, de acordo com as diretrizes da administração tributária, simplesmente depositar fundos no fundo de manutenção não permite deduzir as despesas como custos de publicidade. Somente quando esses fundos são utilizados para investimentos, eles podem ser reivindicados na declaração de imposto de renda.

Daniela Karbe-Geßler esclarece que uma dedução fiscal para custos de publicidade é atualmente elegível apenas quando o administrador do apartamento retira fundos do fundo de manutenção para reparos ou aquisições.

Os proprietários e proprietários de imóveis devem realizar uma monitorização regular e atualização dos fundos de manutenção. É essencial incluir esses registros ao submeter a declaração de imposto de renda.

Recentemente, um proprietário apresentou uma ação ao Tribunal Financeiro de Nuremberg (Processo No. 1 K 866/23), argumentando que os depósitos no fundo de manutenção deveriam ser imediatamente dedutíveis como custos de publicidade no momento do pagamento, independentemente de seu uso futuro e classificação fiscal. No entanto, o tribunal recusou-se a considerar a dedução no ano do pagamento.

O proprietário recorreu da decisão, que foi concedida devido às suas implicações significativas. O número do processo relacionado no Tribunal Federal de Tributos é IX R 19/24.

Para outros proprietários, isso implica que eles podem solicitar um adiamento do processo, citando o número do processo, até que o Tribunal Federal de Tributos tome uma decisão.

É importante notar que os fundos de manutenção não podem ser utilizados para renovar apartamentos de proprietários individuais. Cada proprietário é responsável por arcar com essas despesas, que também podem ser declaradas como custos de publicidade.

A Associação dos Contribuintes pode fornecer informações sobre as implicações fiscais do uso de despesas do fundo de manutenção para grandes investimentos. Os proprietários devem estar cientes de que somente quando os fundos do fundo de manutenção são utilizados para investimentos, eles podem ser reivindicados como deduções na declaração de imposto de renda, como afirmado por Daniela Karbe-Geßler da Associação dos Contribuintes.

