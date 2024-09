- Cuidados livres de força sem intervenção externa

Em Saxônia, segundo a Ministra da Assistência Social Petra Köpping (SPD), o cuidado aos idosos e doentes não será viável no futuro sem a ajuda de profissionais de saúde estrangeiros. "O cuidado com os residentes de Saxônia só será assegurado no futuro próximo com a ajuda de profissionais de saúde estrangeiros. Precisamos deles urgentemente", declarou à agência de notícias alemã. Até 2035, haverá um déficit mínimo de 5.000 profissionais de saúde nos setores ambulatório e hospitalar.

Atualmente, os hospitais e instalações de cuidados de Saxônia enfrentam uma grave escassez de pessoal, um problema que tende a piorar à medida que a população envelhece - atualmente, um em cada quatro indivíduos tem 65 anos ou mais. "Nos próximos anos, o número de pessoas com mais de 65 anos aumentará ainda mais. Estamos envelhecendo", disse a Ministra. Esse aumento da população idosa agrava a escassez de mão de obra qualificada, especialmente no campo da assistência médica e de enfermagem.

É necessária uma série de medidas

De acordo com dados do Ministério da Assistência Social e Saúde, mais de 74.000 pessoas trabalham em instalações de cuidados em Saxônia. "Para combater a escassez de pessoal, é necessária uma gama completa de medidas", disse um porta-voz do ministério. Isso inclui remuneração justa, que foi principalmente alcançada pela implementação da negociação coletiva desde setembro de 2022. O equilíbrio entre trabalho e vida familiar também é uma preocupação para muitos profissionais de saúde: "Nessa área, os empregadores são incentivados a jogar um papel ativo".

O estado apoia a educação de enfermagem, por exemplo, através de um centro de aconselhamento. Seu objetivo é prevenir a desistência do treinamento de enfermagem. Uma campanha publicitária para profissões sociais também está planejada para atrair pessoas para a enfermagem. A digitalização também é um fator chave para tornar a profissão mais atraente.

Centros de Boas-Vindas e projetos-piloto

Cada vez mais, distritos e cidades independentes em Saxônia estão introduzindo um serviço específico para trabalhadores qualificados necessários. Por exemplo, o décimo "Centro de Boas-Vindas" foi inaugurado em agosto no Estado Livre, em Zittau. De acordo com o Centro Saxão para a Segurança de Trabalhadores Qualificados e Bom Trabalho (ZEFAS), esses locais são pontos de contato cruciais para tanto os recém-chegados quanto os empregadores para a integração profissional.

Um projeto-piloto para o treinamento de profissionais de saúde internacionais começou nesta primavera no Hospital Municipal de Görlitz. De acordo com seus próprios relatórios, o hospital emprega atualmente pessoas de 27 nações. Um desafio com trabalhadores qualificados do exterior é também o reconhecimento de qualificações estrangeiras. Por exemplo, um projeto está em andamento na TU Dresden para ajudar profissionais de enfermagem do exterior a superar possíveis deficiências em sua formação.

