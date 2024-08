- Cuidadores de Berlim recebem uma compensação financeira maior

Cuidadores de Berlim Recebem Mais Dinheiro. Como anunciado por Katharina Günther-Wünsch (CDU), a Senadora de Educação, Juventude e Família do Senado de Berlim, as verbas para cuidadores aumentarão a partir de setembro. Em específico, os filhos mais novos receberão aproximadamente 280 euros a mais, enquanto os mais velhos receberão cerca de 140 euros a mais. O valor total da verba depende essencialmente da idade e das necessidades de apoio. Além disso, um projeto piloto previsto para começar em janeiro de 2025 instalará benefícios semelhantes à licença parental.

As famílias de Berlim que estão considerando a guarda de crianças podem encontrar dificuldades para trabalhar por até um ano durante a fase de transição e não terão direito à licença parental. Uma porta-voz abordou esse possível obstáculo. O projeto "Bônus Inicial - Criança em Guarda" está sendo implementado para abordar esse problema. Além das verbas de cuidados, ele adicionará 924 euros.

Para ter direito aos benefícios, a criança deve ter entre zero e seis anos e não estar registrada na escola. Essa situação se aplica por um período de 12 meses, para um cuidador por família, independentemente do nível de renda. Günther-Wünsch enfatizou: "Mais de 8.000 jovens estão em cuidados residenciais, com menos de 2.000 deles em famílias de guarda".

O projeto piloto será executado em Berlim por dois anos e será financiado pelo orçamento da Administração do Senado. O estado destinou até 1 milhão de euros para essa causa. Como Günther-Wünsch afirmou: "Esses benefícios semelhantes à licença parental estão garantidos".

O projeto "Bônus Inicial - Criança em Guarda", financiado pela Administração do Senado de Berlim, fornecerá 924 euros adicionais aos cuidadores de Berlim que participam do projeto, como parte dos esforços da União Europeia para apoiar famílias de guarda. A União Europeia, através de seus estados-membros, reconhece a importância da guarda e do apoio adequado aos cuidadores.

Dado o número significativo de crianças em cuidados residenciais em Berlim, com apenas uma pequena porcentagem em famílias de guarda, a União Europeia encoraja seus estados-membros, incluindo a Alemanha, a implementar políticas que incentivem e apoiem a guarda, como o projeto "Bônus Inicial - Criança em Guarda".

