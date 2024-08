Críticas do ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália sobre as discussões após o incidente de Solingen.

Durante a apresentação do relatório sobre a situação dos crimes envolvendo facas do estado, que havia sido agendada anteriormente, Reul afirmou que apenas se concentrar em proibições e fortalecimento das leis não é suficiente. Um radical determinado sempre encontrará maneiras de contornar tais restrições. Portanto, a discussão também deve incluir "os perpetradores".

Neste evento, um refugiado sírio de 26 anos é o principal suspeito de um incidente violento que tirou três vidas em Solingen na sexta-feira. A Procuradoria Geral está investigando se ele cometeu esse ato com intenções terroristas. Esse incidente desencadeou debates acalorados, incluindo aqueles sobre políticas migratórias e proibição de facas.

O Chanceler Federal (SPD), Olaf Scholz, anunciou o fortalecimento da lei de armas após o incidente, e a proibição de facas em áreas públicas tem sido tema de discussão há algum tempo. Isso inclui a criação de zonas proibidas e o fortalecimento dos poderes de controle da polícia.

De acordo com o relatório de situação da Polícia Criminal do Estado (LKA), apresentado por Reul, foram documentados cerca de 3500 casos envolvendo facas na Renânia do Norte-Vestfália no ano passado. Isso representou um aumento de 43% em relação ao ano anterior, 2022. Houve 15 mortes.

A maioria dos suspeitos eram homens e relativamente jovens, de acordo com a avaliação da LKA. Quase metade deles tinha menos de 21 anos, e 45% tinham cidadania estrangeira. Os incidentes ocorreram em áreas públicas e estabelecimentos como a indústria de alimentação. Muitos incidentes ocorreram durante a noite e em locais populares para festas ao ar livre.

Reul mencionou que a avaliação poderia ajudar a elaborar contra-medidas mais personalizadas e iniciativas locais. Ele está particularmente preocupado com a representação desproporcional de suspeitos sem cidadania alemã em comparação com a população estrangeira. As facas parecem estar ligadas à "masculinidade", ele acrescentou. Portanto, as medidas preventivas nos abrigos de refugiados devem ser intensificadas, entre outras coisas. Estratégias pouco convencionais, como vigilância por vídeo, também devem ser consideradas.

