- Critica após o fracasso das negociações sobre a migração

A tentativa infrutífera de estabelecer uma estratégia colaborativa entre a administração do semáforo e a União para regular a imigração ilegal gerou diversas reações em Mecklenburg-Vorpommern. A líder do SPD, Manuela Schwesig, criticou os líderes do partido da União por sua relutância em colaborar nesse assunto. Ela afirmou: "Não entendo por que eles deixaram a mesa de negociações. Parece-me sabotagem deliberada. Isso não é bom para ninguém, nem para o nosso país nem para o problema". As declarações foram feitas em Schwerin, após o líder da União, Friedrich Merz, ter declarado que as conversas foram infrutíferas na terça-feira à noite em Berlim. Schwesig alertou que a incapacidade de cooperar fortalece perspectivas populistas.

Política do CDU critica sistema de asilo deficiente

Merz encontrou apoio da líder do estado e do grupo parlamentar do CDU, Daniele Peters. Ela acusou o governo federal de falta de determinação para implementar deportações e rejeições na fronteira para refugiados de forma consistente. Os Verdes, assim como grandes setores do SPD, não estão dispostos a considerar a migração como uma questão política premente em seu atual nível, de acordo com Peters. Ela se referiu ao sistema de asilo alemão como "deficiente". "Na verdade, é projetado para beneficiar indivíduos que chegam à Alemanha e, em seguida, com a ajuda de advogados astutos e ativistas políticos, garantem residência permanente na Alemanha. Isso não é como deveria ser e certamente não deveria continuar assim", ela enfatizou.

União rejeita mais conversas sobre limitação da imigração

A administração do semáforo e a União não conseguiram chegar a um consenso sobre a política de imigração futura durante sua reunião no Ministério do Interior federal. Na opinião da CDU e CSU, os partidos do governo não apresentaram soluções viáveis que levassem a rejeições na fronteira além do nível atual. Merz rejeitou quaisquer propostas adicionais da administração do semáforo para continuar as discussões. Ele afirmou que a tentativa de encontrar um caminho comum havia falhado. Em resposta, políticos do semáforo acusaram a União de irresponsabilidade.

De acordo com Schwesig, a migração é uma das questões sociais significativas que atualmente preocupam as pessoas e onde elas esperam mudanças. "Acredito que é absolutamente crucial para a unidade social que as forças democráticas colaborem e encontrem soluções. Todos devem fazer um esforço uns pelos outros", ela destacou. A administração do semáforo apresentou várias propostas.

