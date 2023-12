Cristiano Ronaldo marca mais um hat-trick na goleada da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo

Ronaldo marcou um hat-trick na goleada de Portugal por 5-0 sobre o Luxemburgo no Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo, ontem à noite, elevando a sua contagem total para 115 golos internacionais, colocando-o a seis golos do antigo avançado iraniano Ali Daei e a 35 de Lionel Messi, que marcou o seu 80º golo pela Argentina este fim de semana.

Ao mesmo tempo que aumentava um recorde, Ronaldo conquistou outro: tornou-se o primeiro homem a marcar 10 hat-tricks no futebol internacional.

"Prometi que iria sempre procurar mais e mais e mais!" escreveu Ronaldo no Instagram após o jogo. "Está no meu e no nosso ADN, nunca nos vamos acomodar, nunca vamos desistir e vamos sempre lutar por tudo o que podemos alcançar! Força Portugal!"

Com os três golos marcados, o jogador de 36 anos atinge a incrível marca de 58 hat-tricks na sua carreira pelo clube e pela seleção portuguesa e, tal como tem acontecido com muitos deles, foi ajudado por uma grande penalidade.

Ronaldo inaugurou o marcador logo aos sete minutos de jogo, cobrando uma grande penalidade que foi convertida em falta sobre Bernardo Silva.

Poucos minutos depois, o avançado do Manchester United ia marcar o seu segundo penálti do jogo, mas acabou por se espojar no chão depois de ter sido derrubado pelo guarda-redes luxemburguês Anthony Moris.

O árbitro ordenou a Ronaldo que voltasse a marcar o seu segundo penálti por invasão de campo, mas ele aumentou a vantagem de Portugal para dois golos na sua segunda tentativa.

O colega de equipa do Manchester United, Bruno Fernandes, marcou o terceiro golo pouco antes dos 18 minutos, quando Portugal ameaçava aumentar a vantagem, mas o Luxemburgo manteve a margem de três golos até João Palhinha marcar de cabeça na sequência de um canto a meio da segunda parte.

O médio do Sporting festejou com uma ode ao salto "Siuuuu" de Ronaldo - um tributo que Ronaldo teria, sem dúvida, apreciado mais do que a homenagem de Andros Townsend após o golo do empate contra o United há duas semanas.

A quatro minutos do final do tempo regulamentar, o criador original recuperou a jogada para si próprio - celebrando ao seu estilo habitual após a conclusão do seu hat-trick através de um cabeceamento à queima-roupa.

A vitória coloca Portugal a um ponto da Sérvia, líder do Grupo A, com um jogo a menos. As duas selecções têm uma vantagem inalcançável sobre o resto do grupo e defrontam-se no último jogo de qualificação.

Fonte: edition.cnn.com