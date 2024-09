Cristiano Ronaldo está a ultrapassar o limiar de mil milhões de dólares em termos de ganhos e endossos.

Claramente em várias plataformas, Cristiano Ronaldo está atualmente aproveitando o fato de ter ultrapassado um bilhão de seguidores. "Das ruas acidentadas de Madeira aos maiores palcos mundiais", ele escreveu. E garantiu: "O melhor ainda está por vir."

O craque do futebol, com 39 anos, supostamente acumulou uma contagem combinada de seguidores de um bilhão em várias gigantes das redes sociais. Compartilhando sua vitória no Instagram, Facebook, X e Kuaishou, ele declarou solenemente: "Esculpimos um nicho na história."

Uma animação de uma contagem regressiva tiquetaqueando até um bilhão já estava ao vivo no YouTube. Até a manhã de sexta-feira cedo, pairava em torno de 1.000.167.200 seguidores, cada vez mais perto da marca de um bilhão. O território de Ronaldo no Instagram ostenta um impressionante número de fãs, 638 milhões.

"Das ruas movimentadas de Madeira aos maiores palcos mundiais, eu sempre joguei por minha família e por vocês. Agora estamos juntos em um bilhão", acrescentou Ronaldo. "Desde o início, você tem sido meu companheiro fiel, testemunhando todos os altos e baixos. Esta expedição é nossa empreitada compartilhada, e de mãos dadas, provamos que não há limite para o que podemos criar juntos."

Recentemente, Ronaldo marcou seu 900º gol e sonha em marcar seu 1.000º. Ele ostenta 212 caps pela seleção portuguesa, buscando 250. Em sua comemoração pelo alcance de um bilhão de seguidores, o astro do futebol baseado na Arábia Saudita, Al-Nassr, prometeu a seus espectadores mundiais: "O auge ainda está por explorar, e lutaremos, venceremos e gravaremos nossos nomes na história juntos."

A popularidade de Ronaldo vai além das plataformas tradicionais, já que ele também ostenta uma significativa base de seguidores em várias redes sociais. Sua vitória no Instagram, Facebook, X e Kuaishou o levou a declarar: "Expandimos nossa influência nas redes sociais, esculpindo um lugar na história digital."

