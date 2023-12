Cristiano Ronaldo e Portugal defrontam a Suíça por um lugar nos quartos de final do Campeonato do Mundo

A sua equipa vai alinhar no Estádio Lusail como ligeira favorita contra a Suíça no seu jogo dos oitavos de final, mas os portugueses já sofreram uma derrota surpreendente no Qatar.

Portugal parecia estar a atravessar a fase de grupos, derrotando o Gana e o Uruguai para confirmar um lugar nos oitavos de final com um jogo de antecipação, mas sucumbiu a uma derrota surpreendente contra a Coreia do Sul no último jogo da fase de grupos, depois de Hwang Hee-chan ter marcado o golo da vitória aos 91 minutos, após um passe de Son Heung-min.

Apesar disso, Portugal conta com o regresso do médio Otávio, que falhou os dois últimos jogos devido a uma lesão na coxa, e com o defesa Rúben Dias, que foi poupado contra os Taegeuk Warriors.

A Suíça, por sua vez, passou por um grupo difícil, com vitórias contra Camarões e Sérvia, que a classificaram para a fase de mata-mata, apesar da derrota para o Brasil.

A última vez que as duas seleções se enfrentaram foi na Liga das Nações, em junho, quando Portugal goleou a Suíça por 4 a 0 em Lisboa. No entanto, a Suíça recuperou e venceu o jogo de volta por 1-0 uma semana depois.

"Para mim, vai ser totalmente diferente, porque não há nenhum jogo amigável. Isto não é a Liga das Nações - a pressão é alta e, por isso, agora é importante como os jogadores lidam com esta pressão", disse o médio suíço Xherdan Shaqiri no domingo, segundo a Reuters.

"Precisamos de um desempenho especial. Portugal, para ser honesto, é uma boa equipa e, para mim, também a favorita neste jogo, mas também conhecemos as nossas qualidades. Vamos tentar ter um desempenho bom e especial e tentar causar-lhes muitos problemas no jogo.

"A chave é ter um desempenho especial de toda a equipa porque, como sabem, somos a Suíça, não temos nenhum cristão na nossa equipa", disse Shaqiri.

Ronaldo, que já se tornou o primeiro jogador masculino a marcar em cinco Campeonatos do Mundo neste torneio, vai tentar igualar o recorde português de nove golos em Campeonatos do Mundo, detido pelo grande futebolista Eusébio.

Poderá a Espanha evitar outra reviravolta?

Tal como Portugal, a Espanha chega ao jogo dos oitavos de final contra Marrocos imediatamente após uma derrota surpreendente contra um país asiático - 2-1 contra o Japão - na fase de grupos.

As duas selecções já se defrontaram três vezes desde 1961, mas a rivalidade vai para além dos resultados futebolísticos e passa pela sua história comum, muitas vezes marcada por conflitos.

No campo de futebol, La Roja começou este torneio com uma vitória dominante e abrangente de 7-0 sobre a Costa Rica, mas lutou para empatar 1-1 com a Alemanha e perdeu para o Japão, acabando por se qualificar para os oitavos de final num final extraordinário do Grupo E.

"Não estou nada contente. Sim, qualificámo-nos, mas eu gostaria de ter vencido este jogo. Era impossível porque, em cinco minutos, o Japão marcou dois golos... estávamos fora, fomos desmantelados", disse o treinador Luis Enrique após a derrota para o Japão, segundo a Reuters.

No entanto, numa estranha reviravolta do destino, a derrota significou que a Espanha se classificou como vice-campeã do grupo e, sem dúvida, terminou com um caminho potencial mais fácil para as semifinais, evitando a finalista de 2018, a Croácia, nos oitavos de final e um possível quarto de final contra o pentacampeão Brasil.

Marrocos, no entanto, tem impressionado até agora neste Campeonato do Mundo, mantendo a Croácia num empate sem golos, derrotando o Canadá e, mais notavelmente, derrotando a Bélgica - a segunda equipa mais bem classificada do mundo.

Estes resultados garantiram a passagem aos oitavos de final pela primeira vez desde 1986, enquanto o seu treinador principal, Walid Regragui, se tornou o primeiro treinador árabe a conduzir uma equipa à fase a eliminar.

"Dissemos que queríamos dar tudo por tudo para passar a fase de grupos", afirmou Regragui, segundo o Guardian. "Agora podemos marcar essa caixa. Então, por que não apontar para o céu?

"Precisávamos de mudar e de mudar a nossa mentalidade. Não vamos ficar por aqui. Temos muito respeito por todos os diferentes adversários, mas vamos ser uma equipa muito difícil de bater."

Quando e onde

Marrocos vs. Espanha: 10h00 ET no Estádio Cidade da Educação

Portugal x Suíça: 14h (horário de Brasília) no Estádio Lusail

Como assistir

EUA: Fox Sports

REINO UNIDO: BBC ou ITV

Austrália: SBS

Brasil: SportTV

Alemanha: ARD, ZDF, Deutsche Telekom

Canadá: Bell Media

África do Sul: SABC

Fonte: edition.cnn.com