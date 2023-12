Cristiano Ronaldo "disse-me que vai ficar", diz o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri

Ronaldo, que ainda tem 12 meses de contrato com a Juve, tem sido objeto de muita especulação recente sobre transferências, com o programa de televisão espanhol El Chiringuito a sugerir um regresso ao Real Madrid.

O jornal italiano Corriere dello Sport noticiou que o agente de Ronaldo, Jorge Mendes, tinha oferecido o avançado de 36 anos ao Manchester City.

"Vamos esclarecer esta questão, Ronaldo disse-me que vai ficar", disse Allegri aos jornalistas antes da estreia da Juve na Serie A contra a Udinese, no domingo.

"Ele sempre treinou bem e sempre esteve disponível".

Durante o Euro 2020, Ronaldo igualou o recorde internacional de todos os tempos de 109 golos internacionais estabelecido pelo iraniano Ali Daei.

No entanto, desde que se juntou à Juventus num contrato de quatro anos por uma taxa de transferência de 117 milhões de dólares em 2018, o jogador de 36 anos não conseguiu levar a equipa italiana a um título da Liga dos Campeões, uma competição que ganhou quatro vezes com o Real Madrid.

Objeto de especulações sobre transferências, o avançado da Juventus Cristiano Ronaldo publicou nas redes sociais que "não pode permitir que as pessoas continuem a brincar com o meu nome".

"Mais do que o desrespeito por mim como homem e como jogador, a forma frívola como o meu futuro é abordado nos meios de comunicação social é desrespeitosa para todos os clubes envolvidos nestes rumores, bem como para os seus jogadores e funcionários", escreveu Ronaldo numa publicação no Instagram na terça-feira.

Enquanto isso, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, twittou que, embora Ronaldo fosse "uma lenda do Real Madrid e tenha todo o meu carinho e respeito", ele nunca considerou contratar o atacante.

Ronaldo ganhou o título da Serie A nas suas duas primeiras temporadas com a Velha Senhora, mas na última temporada o clube terminou em quarto lugar, com a Inter de Milão a conquistar o Scudetto, o que talvez explique a especulação.

"Para além deste episódio mais recente em Espanha, têm sido frequentes as notícias e histórias que me associam a vários clubes de várias Ligas diferentes, sem que ninguém se preocupe em tentar apurar a verdade real", disse Ronaldo na sua publicação no Instagram.

Ronaldo "significa golos garantidos

Apesar da má forma da Juve na época passada, Ronaldo foi o melhor marcador da Serie A com 29 golos.

"O Cristiano Ronaldo não jogou no nosso amigável de quinta-feira porque lhe dei meio dia de folga para recuperar depois de uma semana de treino intensivo", disse Allegri ao site da Juve no sábado.

Ele está disponível para amanhã. Ele dá-nos uma velocidade extra e significa golos garantidos. Temos de trabalhar em equipa para tirar o máximo partido dele.

No início de sua segunda passagem pela Juve, Allegri ganhou cinco Scudettos com a Juve de 2015 a 2019.

A nova temporada da Série A começa no sábado, 21 de agosto, com a Juventus fora de casa contra a Udinese no domingo.

"Não sofreram golos de canto e são perigosos no contra-ataque, com jogadores rápidos e habilidosos."

"Vai ser uma época muito disputada e não se pode ter picos de 100 e depois 30, é melhor ter uma velocidade de cruzeiro de 80 a 90."

Fonte: edition.cnn.com