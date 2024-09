- Criminal três fugitivos fugem após um incidente de roubo envolvendo e-scooters

Após um assalto a uma joalheria em Roth, a polícia prendeu um suspeito, enquanto outros dois suspeitos de roubo ainda estão foragidos. O trio de indivíduos misteriosos, usando máscaras, supostamente fugiu em scooters elétricos, como testemunhou um morador local por volta das 3h da manhã de terça-feira, de acordo com as autoridades. A polícia então invadiu a área em vários veículos e até mesmo sobrevoou a região com um helicóptero.

Um dos três foragidos, um homem de 39 anos, supostamente teve um problema com uma scooter elétrica. Ele foi finalmente encurralado por oficiais em uma trilha para bicicletas. Uma bolsa encontrada com ele continha as jóias roubadas.

A decisão sobre sua detenção temporária cabe ao juiz. O valor de mercado dos itens roubados não foi revelado. A polícia está atualmente procurando por potenciais testemunhas oculares.

A investigação continua para prender os dois assaltantes restantes que ainda estão foragidos.

Leia também: