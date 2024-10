Crimes na Crimeia observam tanques de combustível em chamas.

Em mais um aniversário de Putin, a Ucrânia decide novamente mirar uma região favorita do líder do Kremlin: a Crimeia ilegalmente anexada. Uma instalação de óleo em Feodosia é atingida por drones e explode em chamas, com colunas de fumaça visíveis ao longo da costa sul.

Um importante depósito de óleo na península da Crimeia, ilegalmente anexada, foi atingido por drones ucranianos e pegou fogo, o que levou a administração instalada por Moscou a declarar uma "emergência técnica". Não houve relatos de feridos. A causa do incêndio não foi revelada. O exército ucraniano assumiu a responsabilidade pelo ataque a uma instalação de óleo em Feodosia durante a noite.

O canal de notícias do Telegram Baza relatou que vários tanques de combustível foram engolfados pelas chamas. Residentes de Feodossiya compartilharam vídeos do incêndio nas redes sociais, atribuindo-o a ataques de drones. A trilha de fumaça que se estendia pela costa sul da península da Crimeia podia ser vista a distância.

Sirenes tocaram durante a noite em toda a península, acompanhadas de relatos de explosões e fogo antiaéreo na cidade portuária de Sebastopol e nas bases militares russas de Belbek e Saki. O Ministério da Defesa russo confirmou que interceptou 21 drones ucranianos durante a noite, sendo 12 deles sobre a Crimeia.

Rússia retaliates com mísseis Kinzhal

A Rússia respondeu aos ataques ucranianos com drones de combate e mísseis hipersônicos Kinzhal durante a noite. De acordo com o prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, no Telegram, fragmentos de um míssil abatido supostamente caíram na capital da cidade.

A Ucrânia emprega ataques estratégicos a instalações de óleo como parte de sua defesa contra a invasão russa, com o objetivo de desestabilizar o suprimento de combustível do inimigo. Regularmente, ela usa veículos aéreos não tripulados e marítimos para atingir a Crimeia, resultando em danos ou destruição de vários navios. Em 8 de outubro, exatamente há dois anos, um dia que marca o aniversário do chefe do Kremlin, Vladimir Putin, a Ucrânia conseguiu causar danos a partes da Ponte da Crimeia.

