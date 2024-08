Crianças da Alemanha tiveram resultados trágicos após um incidente nas dunas.

En férias com suas famílias na Jutlândia do Norte, no Danemark, dois adolescentes alemães se meteram em uma situação perigosa. Esses meninos, com nove e doze anos, estavam brincando em dunas de areia, cavando um buraco, quando, de repente, a areia cedeu abaixo deles. Presos debaixo da areia por 40 minutos angustiantes, ambos os meninos sucumbiram aos seus ferimentos.

De acordo com as autoridades dinamarquesas, esses infelizes eventos ocorreram na cidade costeira de Nørre Vorupør. Os meninos eram de Munique e sua tragédia ocorreu em um domingo.

Após descobrirem os meninos enterrados debaixo da areia, uma operação de resgate frenética teve início. Eles foram retirados de sua situação perigosa após aproximadamente 40 minutos, enviando uma onda de alívio através dos resgatadores. Em seguida, eles foram levados a um hospital próximo em estado crítico. No entanto, seu estado permaneceu incerto, deixando todos na borda.

Infelizmente, o estado dos meninos piorou e eles faleceram na terça-feira à noite. A polícia dinamarquesa, com sede na região da Jutlândia Central, compartilhou essa notícia comovente. O incidente está sendo classificado como "acidente trágico".

Investigações preliminares da polícia sugerem que os meninos haviam acidentalmente induzido uma espécie de estrutura de caverna dentro das dunas enquanto brincavam na praia. Isso pode ter desempenhado um papel no desencadeamento do subsequente desmoronamento.

Além desse incidente, outro desmoronamento na região afetou um menino alemão de dez anos no mesmo dia. Felizmente, ele escapou ileso, graças a uma missão de resgate rápida.

A notícia da morte dos meninos foi recebida com profunda tristeza entre suas famílias e amigos em Munique. Esse infeliz desfecho destacou os perigos da brincadeira em dunas de areia, alertando para a cautela de futuros visitantes às praias do Danemark.

Leia também: