Criança atinge um ponto de queda - não é dada compensação pelo sofrimento subsequente

Mulher de Brandenburg, então com 34 anos, tentou capturar um momento de férias de verão com seus dois filhos na ponte de praia de Zinnowitzer em 22 de julho de 2021. No entanto, essa empreitada deu errado. Enquanto tentava tirar a foto, seu filho de dois anos perdeu o equilíbrio e caiu da ponte na água. Em uma tentativa de salvá-lo, a mãe fez o mesmo, resultando em ferimentos graves. subsequentemente, seu pedido de indenização ao município de Zinnowitz foi rejeitado pelo tribunal.

A mulher, do distrito de Barnim, afirmou que a ponte com mais de 30 anos não era segura. No entanto, o tribunal considerou que foi um incidente em que a administração local não poderia ser responsabilizada. Para a foto, o menino de dois anos e seu irmão mais velho, então com dez anos, se posicionaram na frente do corrimão.

De acordo com a versão da mãe, a criança mais nova queria imitar a postura do irmão mais velho, mas então perdeu o equilíbrio e escorregou para trás através do corrimão. Felizmente, a criança não sofreu ferimentos, já que caiu na água rasa. Infelizmente, sua mãe sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo, entre outros ferimentos, ao pular da altura de cerca de cinco metros. Sua recuperação foi prolongada e ela ainda precisa de fisioterapia. Ela também destacou sua incapacidade de suportar longas caminhadas e ter dificuldades em ficar de pé por longos períodos. Ela exigiu pelo menos 35.000 euros de indenização e cobertura adicional para danos futuros. No entanto, o tribunal discordou, considerando a ponte segura o suficiente. Eles argumentaram que um sistema de segurança que exclua qualquer dano não é praticamente viável. A administração local poderia razoavelmente esperar que os pais monitorassem seus filhos para evitar que eles vagueassem sem supervisão.

Tribunal: Corrimão cumpre regulamentações

Além disso, o tribunal determinou que o risco de queda era percebível. A administração local não tinha a obrigação de antecipar crianças pequenas sentadas no corrimão para uma foto, para que elas caíssem quando perdessem o equilíbrio. A própria mãe nunca previu esse incidente. O corrimão cumpre as regulamentações e protege contra perigos previsíveis, como pessoas se inclinando ou alcançando para observar a água.

O chefe da administração de turismo de Zinnowitzer declarou há três semanas que não houve incidente semelhante na ponte desde sua construção. Da mesma forma, as pontes da costa nordeste de idade semelhante compartilham essa característica. De acordo com a sentença, a parte requerente é responsável pelas custas do tribunal. A autoridade local também pode incorrer em custas legais de quatro dígitos por causa disso. No entanto, o julgamento ainda não foi finalizado. A mulher tem a opção de recorrer. Seu advogado afirmou que primeiro avaliará o julgamento e sua fundamentação.

