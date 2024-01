"Cria muita ansiedade": Em vésperas dos Jogos Olímpicos de inverno, os atletas estão a fazer tudo para evitar apanhar Covid-19

A perspetiva de testar positivo para a Covid-19 - e assim perder a oportunidade de competir - paira sobre todos os atletas antes de Pequim 2022, que começa a 4 de fevereiro.

No meio de uma infinidade de contramedidas contra a Covid-19, os atletas devem registar dois testes negativos antes de partirem para os Jogos e são depois sujeitos a testes diários à chegada.

"Um teste positivo vai acabar connosco nesta altura", disse a esquiadora americana Hannah Soar à CNN Sport.

"É super stressante, não sabia que tinha problemas de ansiedade, para ser totalmente honesta, até aos últimos meses".

Manter-se livre da Covid constitui uma parte importante da preparação de um atleta para os Jogos Olímpicos de inverno.

Soar tem estado a treinar e a isolar-se no Utah durante o último mês, o que implica viver numa casa separada da dos seus colegas de equipa, encomendar compras para entrega e usar uma máscara KN95 debaixo do aquecedor de pescoço enquanto esquia.

"Este é definitivamente o mais drástico que já fizemos com os protocolos da Covid e é isso que temos de fazer", disse ela.

"É uma loucura e é selvagem e é algo que eu não pensava estar a fazer ao entrar nos Jogos Olímpicos, mas é o que é e estamos a lidar com isso da melhor forma possível".

E acrescentou: "Trato toda a gente como se tivesse Covid. Cria muita ansiedade na minha vida, mas espero que me leve à China".

"PCR persistentemente positivo

Nos Jogos Olímpicos de verão do ano passado, em Tóquio, 41 atletas testaram positivo para a Covid-19, muitos dos quais tiveram de desistir da competição.

Desde o dia 4 de janeiro, 42 pessoas dentro da bolha de circuito fechado dos Jogos Olímpicos de Pequim testaram positivo para a Covid-19, tendo sido realizados mais de 42.000 testes dentro da bolha.

Os organizadores esperam que o sistema de circuito fechado restrinja a propagação da Covid-19 durante os Jogos. A bolha abrangerá as instalações, os hotéis oficiais e o próprio serviço de transportes do evento, isolando efetivamente as pessoas envolvidas nos Jogos do resto da população chinesa.

As medidas rigorosas são um reflexo da política chinesa de zero Covid, embora o aparecimento de mais casos positivos relacionados com os Jogos pareça inevitável.

"A China pode ter feito o melhor trabalho de qualquer país do mundo no controlo da propagação da Covid", disse o Dr. William Schaffner, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Vanderbilt, à CNN.

E continuou: "Criaram esta série notável de restrições e controlos muito rigorosos que terão consequências. Há muito pouca margem para interpretação.

"Imagino que este vírus extraordinariamente contagioso possa passar por alguns desses controlos e que possa haver alguns casos de transmissão".

Os indivíduos totalmente vacinados poderão entrar no circuito fechado sem ficarem em quarentena, enquanto os que não estiverem vacinados terão de ficar em quarentena durante 21 dias à chegada.

Os participantes nos Jogos que apresentem um resultado positivo não poderão competir nem continuar a desempenhar o seu papel nos Jogos, sendo enviados para um hospital para tratamento se forem sintomáticos, ou para uma instalação de isolamento se forem assintomáticos.

O registo de dois testes PCR negativos com 24 horas de intervalo permitirá a um indivíduo terminar o seu isolamento, mas não há garantia de quanto tempo isso poderá demorar.

"Não há dúvida de que algumas pessoas que se recuperam da Covid podem ter um teste PCR persistentemente positivo que pode durar semanas e até mais de dois meses", disse o Dr. Schaffner.

"Isso não significa que você tenha um vírus vivo. Esse teste é tão sensível que está apenas a apanhar restos do vírus. Não é contagioso para mais ninguém".

Chegar a Pequim - sem Covid

Laura Deas, uma atleta de skeleton da Grã-Bretanha, chegará à China depois de já ter experimentado o sistema de circuito fechado ao participar num evento de teste em Yanqing - um distrito montanhoso 75 quilómetros a noroeste de Pequim - no ano passado.

"Tudo o que fizemos - treinar, comer e dormir - foi dentro desta bolha, mas sentimo-nos incrivelmente organizados", disse à CNN enquanto se isolava em casa, no Reino Unido, antes dos Jogos.

Acrescentou: "É certamente um desafio e significa apenas que não posso viver uma vida normal neste momento... Ultrapassei todos estes obstáculos nos últimos anos para chegar a este ponto e estou a tentar fazer tudo o que está certo para chegar a Pequim em segurança e sem Covid".

Em Pequim 2022, cerca de 3000 atletas irão competir em 15 disciplinas e 109 eventos. Com os Jogos a aproximarem-se rapidamente, todos eles estarão a rezar para que um teste positivo não lhes estrague as hipóteses.

"Sei muito bem que, se tiver a oportunidade de lá estar, sou capaz de ganhar uma medalha", disse Soar, "mas se não conseguir lá estar, não posso ganhar uma medalha.

"Por isso, o maior obstáculo para mim é, sem dúvida, garantir que chegamos à colina, vestimos os nossos dorsais, entramos na porta de partida e podemos avançar."

Fonte: edition.cnn.com