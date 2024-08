- Crescimento do emprego no sector da defesa do Norte

No ano passado, o setor de defesa no Schleswig-Holstein empregou um número recorde de 8.346 indivíduos. Esta notícia foi compartilhada por Dieter Hanel, chefe do Grupo de Trabalho de Tecnologia de Defesa no Schleswig-Holstein, durante uma apresentação em Kiel. O relatório anual de 2024, que inclui as figuras de 2023, também foi revelado. De acordo com Hanel, a figura atual de emprego representa um aumento de 9% em comparação a 2022 e um aumento de 70% desde 2010.

No entanto, o crescimento do emprego em diferentes setores da defesa variou significativamente em 2022. Por exemplo, a indústria de sistemas terrestres viu um crescimento de 14%, enquanto a construção naval experimentou um aumento de 6%. Além disso, Hanel observou que o setor de defesa em Kiel tem um impacto econômico significativo, com um aumento de 14% no emprego em comparação a 2022, resultando em cerca de 6.200 empregados.

A previsão de faturamento para o setor de defesa em 2023 está entre 1,5 e 2 bilhões de euros. Este crescimento econômico positivo é atribuído principalmente ao conflito na Ucrânia e a contratos de longo prazo, uma parte significativa dos quais são internacionais. O fundo especial de 100 bilhões de euros para as forças armadas alemãs (Bundeswehr) teve um impacto mínimo.

Alemanha a cumprir a meta de despesa de defesa de 2% da NATO em 2024

Em 2024, segundo os dados da NATO, as despesas de defesa da Alemanha representarão 2,12% do seu PIB, marcando a primeira vez desde 2014 que a meta de 2% será cumprida. No entanto, a Alemanha ocupa o 15º lugar entre os países da NATO em termos de despesas de defesa.

Ao mesmo tempo, a Bundeswehr continua a lutar com sérias carências de equipamento necessárias para a transição para a defesa territorial ou de alianças, ou para deployments globais. Além disso, o orçamento e o fundo especial atribuídos à defesa no futuro próximo não serão suficientes para cobrir esta lacuna a longo prazo.

Áreas para intervenção política

Apesar do crescimento econômico positivo, o setor de defesa defende intervenção política em várias áreas. Por exemplo, o Grupo de Trabalho de Tecnologia de Defesa sugere uma revisão abrangente do sistema de aquisições da Bundeswehr, incluindo licitações simplificadas e processos acelerados. Além disso, as regras de aquisição da UE e os requisitos de certificação deveriam ser simplificados.

Além disso, as regulamentações que avaliam as empresas com base em critérios de sustentabilidade deveriam ser abolidas. Essas regulamentações rotulam a defesa e a indústria de defesa como "insustentáveis" e "socialmente prejudiciais", tornando difícil para as empresas obterem financiamento dos mercados financeiros. "Através da abordagem destas áreas identificadas para intervenção política, a tecnologia de defesa continuará a contribuir significativamente para a segurança do nosso país e dos nossos aliados no futuro", disse Hanel.

O atual crescimento econômico positivo no setor de defesa, como destacado por Dieter Hanel, levou a um aumento significativo no emprego, com o setor em Kiel empregando cerca de 6.200 indivíduos, um aumento de 14% em comparação a 2022. Este crescimento econômico não só beneficia a Alemanha, mas também ajuda o país a cumprir a sua meta de despesa de defesa, uma vez que é esperado que represente 2,12% do PIB em 2024, segundo os dados da NATO.

Apesar deste crescimento, o setor de defesa na Alemanha enfrenta desafios, como sérias carências de equipamento e orçamento insuficiente para transições de longo prazo. Para abordar estes problemas, o Grupo de Trabalho de Tecnologia de Defesa defende intervenção política em áreas como a simplificação das licitações, a simplificação das regras de aquisição da UE e a abolição das regulamentações que rotulam a indústria de defesa como "insustentável" ou "socialmente prejudicial".

