Crenças infundadas estão espalhando informações erradas sobre o surto de Mpox.

Não é o novo parceiro de Covid-19, Mpox, mas teóricos da conspiração estão explorando o assunto para agitar seus seguidores, ignorando a gravidade da doença, sua forma de transmissão ou a vacinação adequada.

Lockdowns, vacinações em massa e toque de recolher à noite, hein? Soa familiar? Desta vez, não é sobre a Corona, mas o Mpox. Os murmúrios têm ficado mais fortes em alguns cantos dos círculos das redes sociais. Usando temas familiares da conspiração do Covid-19, uma nova onda de desinformação está ganhando força em plataformas como Facebook, X, TikTok, Telegram e outras.

Apesar de os coronavírus terem se tornado quase um ruído de fundo na vida cotidiana alemã e a desinformação sobre o Covid-19 estar principalmente limitada a comunidades online de nicho, falsas afirmações sobre o Mpox estão começando a ganhar popularidade em plataformas como as mencionadas acima.

Miro Dittrich, do Centro de Monitoramento, Análise e Estratégia (Cemas), pesquisa tendências de radicalização e narrativas conspiratórias online. De acordo com ele, ao longo do meio de agosto, as palavras-chave "monkeypox" ou "Mpox" foram as mais mencionadas em cerca de 5.000 canais e grupos do Telegram que foram examinados.

Influência da OMS aumentada

No meio de agosto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou publicamente que a proliferação crescente de uma variante específica do vírus Mpox (Clade Ib) na África constituía uma "emergência de saúde pública de preocupação internacional". A OMS queria aumentar a conscientização global entre as autoridades.

Boatos começaram a circular online de que a OMS havia ordenado aos governos que se preparassem para outra onda de lockdowns rigorosos. Isso não é verdade. Em qualquer caso, a organização internacional não tem o poder de emitir tais ordens; além disso, eles não têm a capacidade de fazê-lo. "Apenas as nações soberanas têm o poder de decidir e implementar políticas de saúde para suas populações", explica o porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic.

A narrativa de uma OMS sobrecarregada persistiu durante o período da Corona e era tão infundada então. "Qualquer possível violação dos direitos fundamentais seria resultado das próprias decisões e medidas dos países", confirmaram os especialistas do Bundestag alemão em 2023.

Corona, Mpox e desinformação

Resulta que a desinformação da pandemia foi facilmente transferida para o Mpox. "Enquanto os teóricos da conspiração conseguiram alcançar uma audiência maior devido ao tema da Corona, o interesse agora é significativamente menor", explica o especialista do Cemas, Dittrich. Sem mais medidas governamentais para se opor, não há muito o que agitar.

"Se uma nova doença surge e há uma vacina disponível, os teóricos da conspiração rapidamente mudam de marcha e mantêm a mesma narrativa", explica Dittrich. "Não importa quão perigoso seja o Mpox, como ele se transmite ou qual tipo de vacina funciona melhor."

É importante notar que, embora os coronavírus e o vírus Mpox sejam duas entidades diferentes, seus padrões de transmissão variam significativamente. O Sars-Cov-2 é transmitido principalmente por meio de gotículas minúsculas no ar, ou seja, via trato respiratório. Em contraste, o contato pele a pele é o principal meio de transmissão do Mpox, como durante o toque íntimo ou abraços próximos, massagens ou beijos. Precauções especiais são necessárias quando alguém tem erupções, feridas ou crostas, já que isso aumenta o risco de infecção.

Até 31 de agosto, de acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), não foram registrados casos confirmados da Clade I na Alemanha. A Clade IIb, por outro lado, foi relatada em aproximadamente 3.800 casos em todo o país, com a maioria ocorrendo do verão ao outono de 2022.

Em um comunicado no meio de agosto, Hans Kluge, Diretor da OMS para a Europa, deixou claro que "o Mpox não é a nova Covid". Kluge também afirmou que lockdowns e máscaras não são necessários, e vacinas têm sido disponíveis para combater o Mpox há algum tempo. Apesar disso, a desinformação continua a se espalhar nas redes sociais.

De acordo com Dittrich, a relutância em relação às vacinações que ocorreu durante a pandemia permanece resistente em alguns círculos. "A maioria daqueles que rejeitaram as vacinações durante a pandemia não se importava com os efeitos específicos das vacinas", ele explica. "Uma grande maioria desses céticos acredita que os vírus não existem, ou que não são prejudiciais, ou que o governo está usando vacinas e medidas para controlar as pessoas."

Mpox não está confinado a um grupo específico

Alguns negam a existência da doença, enquanto outros a minimizam. Outros estigmatizam indivíduos infectados como pecadores imorais. Um mito comum é que o Mpox é transmitido apenas sexualmente entre homens da comunidade gay e bissexual.

Na Alemanha, a Clade IIb afetou principalmente homens que fazem sexo com homens. No entanto, o gênero não é um fator determinante para a infecção. Qualquer pessoa pode contrair o vírus através do sexo heterossexual ou do contato próximo com outros. Na África, o vírus causou abortos em mulheres e teve um impacto particularmente devastador nas crianças.

"Na comunidade de extrema direita, a homossexualidade é equiparada à perversão e à devassidão", explica Dittrich. Ameaças como "Veja, eles trazem as doenças para você" são comumente ouvidas abaixo da superfície.

Afirmações não verificadas nas plataformas de mídia social muitas vezes vêm com um maior potencial para espalhar falsidades. A funcionalidade dessas plataformas contribui para esse problema, continuamente se modificando para corresponder à presença online dos usuários. Como resultado, os usuários são servidos com conteúdo semelhante ao que eles já interagiram, levando à criação de grupos fechados ou feeds personalizados. Esses ambientes amplificam a percepção de que uma determinada opinião é válida, enquanto as opiniões opostas permanecem não notadas.

Apesar da OMS ter esclarecido que lockdowns e uso de máscaras não são necessários para a Varíola do Monkeypox e que vacinas estão disponíveis para combatê-la, a desinformação persiste, alimentada pela relutância em relação às vacinações de certos grupos. Teóricos da conspiração, utilizando temas familiares da conspiração da Covid-19, espalham alegações falsas sobre uma nova onda de lockdowns rigorosos, ignorando o método de transmissão da doença e a vacinação adequada.

Leia também: