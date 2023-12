"Creed III" vence uma decisão dividida numa sequela que se vê encurralada pela sua fórmula "Rocky

Se ao menos o guião e a história estivessem na mesma forma de luta que os seus protagonistas. O facto de a narrativa se basear no passado de Adonis Creed proporciona uma base mais pesada, mas a contrapartida é um elemento de lentidão num filme que, apesar do seu impressionante elenco, nunca se sente particularmente leve.

Um flashback de 20 anos apresenta o jovem Adonis num momento crucial com o seu amigo Damian (Majors quando cresce), um promissor pugilista da Golden Gloves. Algo acontece que manda este último para a prisão e, após a sua libertação, 18 anos depois, está ansioso por recuperar o tempo perdido, apesar de já ter passado o que normalmente seria considerado o auge de qualquer lutador.

Adonis, por sua vez, está felizmente reformado dos ringues, ajudando a desenvolver pugilistas (incluindo o atual campeão de pesos pesados) e a orquestrar combates, enquanto cria alegremente a sua filha (Mila Davis-Kent) com a sua mulher Bianca (Tessa Thompson). Ainda assim, ele carrega a culpa pelo que aconteceu com Damian, resistindo aos apelos de Bianca para se abrir sobre a história deles e o que o está a atormentar.

Na esperança de fazer as pazes, Adonis põe Damian a trabalhar como parceiro de treino do campeão, embora o seu velho amigo ainda anseie pela oportunidade que lhe foi negada. Quando as circunstâncias fazem descarrilar um combate planeado para o campeonato, surge uma oportunidade, com a perspetiva de dar a um desconhecido a sua oportunidade, fazendo comparações com a façanha de há muito tempo de Apollo Creed com o tal Rocky.

Adonis vai em frente, ignorando as objecções do seu antigo treinador e agora parceiro, interpretado por Wood Harris. (Sylvester Stallone, pela primeira vez, optou por não participar neste filme, embora seja creditado entre os produtores).

"Ainda tenho gasolina no depósito", insiste Damian em resposta ao ceticismo inicial de Adonis, e Majors - o destaque da recente sequela de "Homem-Formiga" - investe a personagem com um sentido calmo de ameaça e determinação que parece combustível.

Embora essa construção faça bastante sentido (o realizador de "Creed", Ryan Coogler, partilha o crédito da história com o irmão, Keenan Coogler, e Zach Baylin), há uma certa monotonia nas rondas intermédias - incluindo o tempo dedicado à felicidade doméstica de Adonis - antes de se passar ao que interessa.

O mesmo se passa com as sequências de boxe, que tropeçam um pouco quando Jordan procura expandir o modelo incorporando câmara lenta e um momento em que o mundo essencialmente se derrete, deixando apenas os lutadores a lutar num vazio - um dispositivo interessante que acaba por não funcionar.

Para além destas deduções, a dinâmica Jordan-Majors (por acaso, um confronto entre dois vilões de topo da Marvel) confere ao filme um talento de peso em mais do que um sentido. O desafio é que a durabilidade da franquia "Rocky", da qual "Creed" se inspirou habilmente nos filmes anteriores, torna tão difícil estragar os seus encantos mais simples como melhorar ou desviar-se deles.

"Creed III" oferece elementos suficientemente apelativos, antigos e novos, para finalmente se destacar em termos de pontos fortes. No entanto, esses pontos fortes são equilibrados por deficiências que fazem com que esse julgamento seja algo raramente visto neste mundo cinematográfico do boxe em que o vencedor leva tudo - nomeadamente, uma decisão dividida.

"Creed III" estreia a 3 de março nos cinemas dos EUA. É classificado como PG-13.

Fonte: edition.cnn.com