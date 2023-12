Corrida de Fórmula 1 em Miami proposta para outubro de 2019

Os comissários municipais de Miami vão reunir-se na próxima semana para discutir uma proposta apresentada pelos organizadores da F1, que prevê que a corrida inaugural se realize em outubro de 2019.

Se for aceite, Miami acolherá um Grande Prémio por ano até 2028 e tornar-se-á a segunda paragem americana no calendário do campeonato mundial de F1, juntamente com Austin, no Texas.

"Com mais de 500 milhões de fãs em todo o mundo, a Fórmula 1 é o maior espetáculo de corridas do planeta", declarou Sean Bratches, diretor-geral das operações comerciais da F1, em comunicado.

"O estatuto de Miami como uma das cidades mais icónicas e glamorosas do mundo, combinado com a sua robusta infraestrutura turística, faz de Miami o destino perfeito para a Fórmula 1 e os seus fãs."

Um dos apoiadores da proposta é Stephen Ross, dono da franquia da NFL Miami Dolphins. Ross é também uma figura chave na mudança do torneio de ténis Miami Open para o Hard Rock Stadium em 2019.

"Miami é uma cidade global de primeira classe e a Fórmula 1 é uma marca global de primeira classe", disse Ross num comunicado.

"Em cooperação com a cidade de Miami e o condado de Miami-Dade, estou confiante de que podemos realizar mais um evento global que será um destino para pessoas de todo o mundo e gerará valor económico para o sul da Flórida."

Em abril, a CNN The Circuit perguntou a uma seleção de pilotos em que parte do mundo gostariam de ver uma corrida de F1, e o atual líder do campeonato, Lewis Hamilton, escolheu Miami.

