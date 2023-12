Coroação do rei tailandês: Chinelos, um guarda-chuva e os sagrados trajes reais

Os artigos elaborados, que fazem parte da "regalia real", desempenharão um papel cerimonial crucial quando o Rei Maha Vajiralongkorn subir formalmente ao trono, mais de dois anos após a morte do seu pai.

Embora a monarquia do país remonte ao século XIII, muitos dos actuais ritos de coroação foram estabelecidos durante o reinado de Rama I, que fundou a dinastia Chakra - a era atual - em 1782. Também datam deste período uma coleção de objectos sagrados que serão oferecidos ao novo rei.

Depois de o novo rei ser "purificado" com água benta, recolhida em Banguecoque e em cada uma das 76 províncias da Tailândia, ser-lhe-ão entregues os objectos reais na sala do trono principal do Grande Palácio, um complexo opulento nas margens do rio Chao Phraya.

"Esta cerimónia real tem sido transmitida ao longo de várias centenas de anos e, na sua maioria, mantivemos a sua forma original", disse o historiador real, Mom Rajawongse Suriyavudh Sukhasvasti, por telefone.

"Os registos da época de Sukhothai (1238-1428) mencionam a apresentação dos trajes reais (ao novo rei), tal como nos dias de hoje".

A coroa e o guarda-chuva

Entre os objectos sagrados, um é um símbolo particularmente comum entre as monarquias do mundo: uma coroa de ouro incrustada de diamantes e pedras preciosas.

Oficialmente conhecida como a Coroa da Vitória, a peça de cabeça de 7,3 quilos - mais de sete vezes mais pesada do que a Coroa Imperial do Estado da Rainha Isabel II - tem uma forma cónica de várias camadas, semelhante às usadas por outras famílias reais do sudeste asiático.

A peça remonta ao século XVIII, embora um dos antepassados do Rei Vajiralongkorn, Rama IV, que governou a Tailândia de 1851 a 1868, tenha posteriormente anexado um enorme diamante indiano à sua ponta de 26 centímetros de altura. De acordo com Suriyavudh, que é bisneto de Rama IV, foi também ele que supervisionou a adição de duas abas ornamentadas que pendem sobre as orelhas do monarca.

Nas gerações anteriores, a coroa nunca era usada e, em vez disso, era colocada ao lado do rei durante a coroação. Mas o contacto com as casas reais da Europa fez com que o papel - e a importância simbólica - deste item evoluísse gradualmente.

Desde a coroação do Rei Rama IV em 1851, a coroa tem sido usada pelos monarcas durante a cerimónia (embora nunca mais o façam). No sábado, a Coroa da Vitória será entregue ao Rei Vajiralongkorn pelo chefe brâmane, uma figura religiosa que supervisiona os ritos da coroação - embora se espere que seja ele a colocar a coroa na sua própria cabeça.

No entanto, ao contrário do que acontece nalgumas monarquias europeias, a coroação física não marca o momento definitivo do ritual.

De facto, a coroação só é considerada completa quando o novo rei recebe o guarda-chuva real de nove camadas. Considerado o "mais importante" dos objectos sagrados pelo Ministério da Cultura do país, o chapéu de chuva de nove camadas ficará permanentemente pendurado por cima do trono do rei.

Só o Rei Vajiralongkorn poderá sentar-se debaixo dele, uma vez que a sua estrutura de nove camadas está reservada aos monarcas coroados (os membros da realeza de categoria inferior podem sentar-se debaixo de guarda-chuvas com menos camadas). Todos os anos, no aniversário da sua coroação, o novo rei deverá fazer oferendas ao objeto sagrado.

Na realidade, existem sete dos guarda-chuvas reais de nove camadas. A maior parte deles está guardada por cima dos vários tronos do Grande Palácio, onde também estão permanentemente guardados os outros objectos sagrados. Os guarda-chuvas representam a proteção que o rei oferecerá ao povo tailandês, servindo como "um símbolo de que o rei tem poder e prestígio em todo o país", disse Suriyavudh.

Oferta de objectos sagrados

Um simbolismo semelhante está subjacente aos outros objectos apresentados na cerimónia. Suriyavudh aponta para um leque dourado, com a forma de uma vagem de tamarindo, e para o cetro real, que era originalmente um bastão de madeira antes de ser refeito em ouro no século XIX.

"O leque real é um símbolo de que ele irá aliviar o sofrimento do povo", explicou. "O cetro é um símbolo de que ele pode ser confiável para todas as esferas da vida."

Outros itens da regalia real, que serão entregues ao rei depois que ele aceitar o guarda-chuva de nove camadas, incluem a Espada da Vitória, que possui uma lâmina de 25 polegadas e uma bainha e punho de jóias, e os chinelos reais. Feitos de ouro esmaltado e incrustados com diamantes, os chinelos pontiagudos serão colocados diretamente nos pés do rei pelo chefe brâmane.

As actuais peças de vestuário - a maior parte das quais foram criadas sob as ordens de Rama I - podem não ter mais de 250 anos, mas acredita-se que peças semelhantes foram usadas em coroações nos reinos históricos do Sião há quase sete séculos. De facto, Rama IV encomendou um luxuoso batedor de moscas (uma ferramenta utilizada para esmagar moscas), acreditando que este oferecia uma interpretação mais precisa dos registos históricos do que o leque real existente.

Embora muita coisa tenha mudado na Tailândia desde a última coroação, em 1950, quando o falecido rei Bhumibol Adulyadej subiu ao trono, os trajes centenários continuarão a estabelecer uma ligação entre o novo rei e os monarcas de dinastias passadas.

Imagem de cima: Um cartaz mostra a Espada da Vitória, uma peça do traje real da Tailândia.

Mohammed Elshamy, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

