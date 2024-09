- Contaminantes no ar prejudiciais à saúde humana e ao equilíbrio ambiental

Poluição do ar representa uma ameaça significativa não apenas à saúde humana, mas também a vários outros aspectos do nosso meio ambiente. O Relatório Anual de Qualidade do Ar da Organização Meteorológica Mundial (OMM) revela isso, afirmando que contribui para mais de 4,5 milhões de mortes prematuras anualmente e tem impactos financeiros e ecológicos substanciais. Os poluentes, como compostos de nitrogênio, compostos de enxofre ou ozônio, muitas vezes acompanham gases de efeito estufa. Esses poluentes podem acabar impactando a natureza após se depositarem na superfície da Terra.

Em áreas altamente poluídas, poeira fina pode sufocar culturas, reduzindo os rendimentos em até 15%. Isso ocorre devido à menor luz solar que reaches as folhas das plantas como resultado dos depósitos de poeira fina.

Além disso, a agricultura em si é uma fonte de poluição do ar. A queima de campos, o uso de fertilizantes e o manuseio de esterco todos geram essa poeira fina.

Boas notícias vêm da Europa e da China, já que a OMM relatou melhora na qualidade do ar nessas regiões em comparação com suas médias de longo prazo no ano passado. No entanto, incêndios florestais na América do Norte ligeiramente prejudicaram a qualidade do ar lá.

A OMM fez uma comparação entre as medições de poeira fina pelo programa europeu de observação da Terra Copernicus e pela agência espacial norte-americana NASA, e a média dos anos de 2003 a 2023. Eles se referem à poeira fina com um diâmetro aerodinâmico de menos de 2,5 micrometros (PM2,5). Essa poeira fina pode penetrar profundamente no sistema respiratório, permanecer lá por longos períodos e potencialmente causar danos pulmonares duradouros devido ao seu tamanho de partícula minúsculo.

As emissões de gases de efeito estufa, junto com outros poluentes, também contribuem para a poluição do ar, que a Organização Meteorológica Mundial liga a mais de 4,5 milhões de mortes prematuras anualmente. Práticas agrícolas, como a queima de campos e o uso de fertilizantes, são fontes de poeira fina, um tipo de poluente que pode aumentar as emissões de gases de efeito estufa quando se decompõe em lixões.

