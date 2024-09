Contagem de votos na Saxônia: CDU continua perto do topo, seguido pela AfD

De acordo com estimativas, os números temporários colocam a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) em terceiro lugar com 11,6% a 12%. Os Verdes conseguiram passar a marca de 5% com 5,2% a 5,4%. A Esquerda ficou abaixo disso com 4,0% a 4,5%. O FDP recebeu tão poucos votos que ambos os meios de comunicação o incluíram em suas previsões como "Outros".

No potencial parlamento, a CDU é prevista para obter 43 cadeiras, enquanto a Alternativa para a Alemanha (AfD) é projetada para ganhar 42 a 43 cadeiras. A BSW é prevista para garantir 16 cadeiras, o SPD 11 a 12. Os Verdes são esperados para garantir 7 cadeiras.

A Aliança Sahra Wagenknecht pode considerar uma colaboração com o Grupo Verde no futuro parlamento, dada suas ideologias semelhantes e proximidade no número de cadeiras. Nas últimas pesquisas, o Grupo Verde ultrapassou a Esquerda, posicionando-se como a quarta maior força política, logo atrás da BSW.

