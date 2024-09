- "Consulta das férias de verão na cena do crime: estes inspetores se despedem"

Está prestes a ficar sério, pessoal! Novos episódios de "Tatort" e "Polizeiruf 110" estão chegando na ARD. Iniciando a temporada de crimes após o verão com tudo é um "Tatort" ambientado em Viena, intitulado "Deine Mutter" (15 de setembro, 8:15 PM).

Antes de mergulharmos nas vibrações de verão, que começou no dia 20 de maio (segunda-feira de Pentecostes), após a transmissão da ARD de um "Tatort" da Floresta Negra, já havíamos exibido 17 "Tatorts" e 5 "Polizeirufe 110" no primeiro canal. Isso mesmo! Até mesmo a segunda parte da equipe de Halle, Koitzsch e Lehmann (Peter Kurth e Peter Schneider), que começou em 2021, fez parte disso.

Enquanto fechamos as cortinas deste ano, ainda teremos 15 "Tatorts" e 2 "Polizeirufe" para serem exibidos. A ordem exata dessas transmissões pode levar algum tempo para ser finalizada, já que a programação geralmente é planejada com cerca de seis semanas de antecedência.

Viena/ORF:

Três "Tatorts" austríacos? Dois? É uma montanha-russa! Em 2024, teremos dois. O segundo (15 de setembro) faz manchetes com a morte prematura de um rapper em ascensão em Viena - um mistério com muitos suspeitos. O título deste "Tatort" de hip-hop: "Deine Mutter" (o título de trabalho era "Hurenkind").

Floresta Negra/SWR:

Em "Ad acta" (22 de setembro), Tobler e Berg (Eva Löbau e Hans-Jochen Wagner) começam a questionar por que o padrasto e chefe de um advogado assassinado está demorando para cooperar com a investigação.

O último caso da equipe Janneke/Brix

Frankfurt am Main/HR:

Matthias Brandt assume o papel de psicólogo no último (e 19º) caso da equipe Janneke/Brix (Margarita Broich e Wolfram Koch) em 29 de setembro. A terra firme de Frankfurt está em plena floração, mas não se deixe enganar pela vegetação! A HR promete um final surpreendente.

Wiesbaden/HR:

O 13º caso do investigador do LKA Felix Murot (Ulrich Tukur) nos leva de volta aos anos 40. A caça a um criminoso de guerra procurado nos espera neste episódio. Claro, as coisas não são tão simples quanto parecem com um título como "Murot e o Reich de 1000 anos" (agendado para 20 de outubro, de acordo com a HR).

Franconia/BR:

A atriz Dagmar Manzel está se despedindo da tela da TV com o décimo caso do personagem Paula Ringelhahn desde 2015. Uma sequência de eventos trágicos se desenrola em Nuremberg após o suicídio de um jovem preso, encerrando o arco de Paula.

Ludwigshafen/SWR:

"Dein gutes Recht" é a 80ª aparição de Ulrike Folkerts como Lena Odenthal (em 35 anos). Neste caso, uma funcionária demitida de um call center se torna a principal suspeita de um assassinato.

Estugarda/SWR:

De acordo com o SWR, Lannert e Bootz (Richy Müller e Felix Klare) terão que lidar com a morte de uma mulher que deixou sua vida no interior para trás em busca do glamour da cidade em "Lass sie gehen." Foi culpa dela?

Munique/BR:

Em "Münsters Mordfall 96", os detetives Batic e Leitmayr (Miroslav Nemec e Udo Wachtveitl) investigam um assassinato relacionado a um exercício militar da OTAN. Com centenas de soldados, figurantes e equipamentos envolvidos, o caso não é nada simples.

Kiel/NDR:

Em "Borowski und das ewige Meer", Klaus Borowski e a assistente Mila Sahin (Almila Bagriacik) lidam com uma série de suicídios assustadores de jovens mulheres na praia de Kiel. Este ominoso 42º caso marca uma quase despedida para Axel Milberg.

Despedida proeminente no "Tatort" de Münster

Münster/WDR:

A equipe querida enfrenta uma despedida difícil neste ano no segundo episódio de "Tatort", com o assassinato trágico de um advogado cujo corpo é perfurado por uma lança antiga de uma escultura de guerreiro. O caso causa ondas na cidade e nosso duo clássico - o Comissário Thiel (Axel Prahl) e o Professor Boerne (Jan Josef Liefers) - está determinado a desvendar a verdade por trás disso tudo.

É o penúltimo caso com Mechthild Großmann como Promotora Pública Wilhelmine Klemm. A atriz com a voz distinta recentemente anunciou que estava deixando após os dois filmes em 2025.

Dortmund/WDR:

Faber e Herzog (Jörg Hartmann e Stefanie Reinsperger) entram em ação em um caso assustador intitulado "Made in China." Uma mulher ensanguentada entra em uma loja asiática, alegando ter cometido um assassinato, mas também insistindo que não se lembra de nenhum detalhe.

Colônia/WDR:

Ballauf e Schenk (Klaus J. Behrendt e Dietmar Bär) estão no centro das atenções na cena sombria de um cadáver fora de um centro erótico. A investigação os leva ao notório sétimo andar, que abriga um salão de beleza, uma manicure e quartos para serviços não tradicionais.

Hamburgo/NDR:

Em "Sussurro de Silêncio", o personagem Falke (Wotan Wilke Möhring) embarca em uma retirada em um claustro isolado. Em sua última noite, compartilhada com seu companheiro de alojamento, surge um incêndio. O padre, Otto, morre. Foi um ato de homicídio?

A estação de rádio suíça SRF espera lançar seu segundo drama criminal do ano, intitulado "Barqueiro", com Grandjean e Ott (Anna Pieri Zuercher e Carol Schuler). A história se desenrola durante o período pré-natal e gira em torno de um serial killer com uma preferência pelo setor bancário.

O drama criminal da Radio Bremen, intitulado "Noite Tranquila", mostra Moormann e Selb (Jasna Fritzi Bauer e Luise Wolfram) trabalhando durante as férias. O corpo de um capitão é descoberto em seus aposentos. Ele e seu parceiro haviam estendido a hospitalidade a um marinheiro filipino, com um suposto assalto que deu errado.

As equipes do "Tatort" de Saarbrücken, Berlim e Dresden não farão parte da grade da ARD em 2024, com retornos planejados para 2025. A investigadora do NDR Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler), que havia sido transferida de Hanôver para Göttingen devido a problemas de trabalho em equipe e agora parece ter autorização para retornar a Hanôver, também faz parte desta lista.

A série de dramas policiais "Polizeiruf" do NDR confirma que duas equipes continuarão em 2024. O duo de Rostok, Böwe e König (Lina Beckmann e Anneke Kim Sarnau), garantiu suas vagas, assim como a unidade do "Polizeiruf" do MDR, incluindo Doreen Brasch interpretada por Claudia Michelsen em Magdeburg.

sob a orientação do veterano de crimes Dominik Graf, o terceiro episódio para Cris Blohm (Johanna Wokalek) e Dennis Eden (Stephan Zinner) está prestes a estrear. Em "Além da Lei", a narrativa gira em torno do assassinato de um ator amador de filme adulto e obstáculos legais.

O drama criminal "Waterways", produzido pela RBB do Brandemburgo, apresenta o descobrimento de um estudante polonês morto em uma canoa em um canal. Os detetives Vincent Ross (André Kaczmarczyk) e Karl Rogov (Frank Leo Schröder) iniciam uma investigação, seguindo a antiga via navegável que a vítima estava estudando.

Após um verão emocionante cheio de dramas policiais, a temporada pós-verão continua com um 'crime de domingo' assustador. No dia 15 de setembro, a ARD exibirá um 'Tatort' intitulado "Sua Mãe", marcando a segunda instalação vienense deste ano.

Apesar de fechar as cortinas em 2024, a ARD ainda tem 15 'Tatorts' e 2 'Polizeiruf' episódios agendados para lançamento, alguns títulos ainda não finalizados.

