Conheceram-se num passeio marítimo em Nice. Agora, este casal ganha a vida a viajar num mundo de sons

Entretanto, Marcel Gnauk, nascido na Alemanha, e um amigo também estavam em Nice, a participar no Festival Crossover, uma celebração da música eclética.

Caminhando na Promenade des Anglais, à beira-mar, Marcel viu Libby com uma Hasselblad, uma tradicional câmara de filme de médio formato, e não resistiu a aproximar-se dela.

"Adoro câmaras antigas, a Hasselblad é espantosa", recorda-se de lhe ter dito.

Os dois conversaram sobre a câmara e sobre viagens, e ele convidou-a para ir ao festival de música nessa noite. No dia seguinte, Libby voou de volta para os EUA, mas mantiveram o contacto.

Menos de um mês depois, Libby viajou para Itália e ela e Marcel, que estava a trabalhar na Suíça, voltaram a encontrar-se.

"Foi nessa altura que percebemos que isto era algo especial, algo sério", diz Libby.

Marcel visitou então Libby em Los Angeles, onde ela estava a trabalhar na indústria cinematográfica depois de ter estudado cinematografia, e viajaram juntos durante algumas semanas pela Califórnia.

Nessa altura, já sabiam que queriam ficar juntos e viajar pelo mundo.

Assim, Marcel regressou à Suíça e Libby ficou em Los Angeles, trabalhando durante mais cinco meses para poupar dinheiro.

Compraram uma carrinha de campismo e, em janeiro de 2015, Marcel conheceu Libby no aeroporto de Zurique.

"Em menos de um ano deixámos os nossos empregos e vendemos basicamente tudo o que tínhamos", conta Libby. Passaram então quatro meses a viajar pela Europa. Seguiu-se uma viagem de campervan pelo Japão e depois um período em Bali, Taiwan, Camboja e Malásia.

Nos anos que se seguiram, a sua paixão cresceu, não só um pelo outro, mas por um mundo de sons, gravados com os seus microfones topo de gama e partilhados nas suas redes sociais.

O casal transformou uma questão prática de gravar som para um vídeo de viagem que estavam a fazer no Camboja num negócio a tempo inteiro que sustenta a sua vida de nómadas digitais. Mas demorou algum tempo até descobrirem a sua vocação.

"Tudo se tornou vivo

Nos primeiros anos da sua relação, partilhar as suas experiências de viagem online tornou-se parte da sua rotina.

Libby é hábil a usar uma câmara. Mas tiveram dificuldade em encontrar um objetivo.

"A Libby e o Marcel estavam a tentar ser bloguistas de comida", recorda Libby.

"Foi um desastre", acrescenta Marcel. "Mas foi uma boa experiência de aprendizagem", observa Libby.

Depois, em Phnom Penh, capital do Camboja, Libby filmou alguns pombos a voar que queria utilizar num filme. Mas não conseguiu captar o som do bater das asas.

Procuraram na Internet, em bibliotecas de som, mas não conseguiram encontrar nada adequado. Então, Marcel pegou num gravador de áudio de 100 dólares e foi à procura do som que faltava para gravar.

Não encontrou nenhum pombo, mas conseguiu mudar o rumo do futuro do casal.

Marcel ligou o gravador numa pequena zona de construção onde as mulheres estavam a escavar cascalho, ouvindo através de um par de auscultadores baratos.

Ficou impressionado não só com os sons da construção, mas também com os cânticos dos monges e as motas que passavam atrás, buzinando.

"Era como se o som estivesse a cair na minha cabeça de todos os lados", diz Marcel. "Tudo se tornou vivo e, desde esse dia até agora, nunca mais parei de gravar."

Uma paixão pelo som

Nos seis anos que se seguiram a essa primeira gravação, Libby e Marcel captaram áudio em mais de 25 países, sobretudo na Ásia, Europa e América do Norte, passando meses de cada vez em cada nação.

Desenvolveram uma configuração de gravação mais sofisticada para englobar técnicas estéreo, Ambisonic e binaural - mas ainda assim suficientemente compacta para se adaptar ao seu estilo de vida em viagem.

Isto significou investir em microfones e gravadores topo de gama para cumprir a sua paixão contínua de partilhar paisagens sonoras autênticas de cada local.

"Estamos a documentar o mundo através dos sons", afirma Libby. "Também estamos a tentar ser uma fonte de inspiração para que outros vejam os sons de uma forma diferente."

Pode ser uma paixão dispendiosa. Normalmente, o equipamento de gravação de alta fidelidade atinge os milhares de dólares para microfones individuais e gravadores de áudio. Por exemplo, um dos seus kits de gravação estéreo, que inclui microfones de fabrico alemão, custa cerca de 8.000 dólares.

Mas para Libby e Marcel não se trata apenas de equipamento. O seu objetivo é experimentar realmente um lugar através do som.

Por exemplo, tiraram dois dias para visitar a agora conhecida praia de areia preta da Islândia, Solheimasandur. Fizeram a caminhada de duas horas até lá e voltaram carregando o equipamento, passando até 10 horas por dia gravando com vento e granizo.

Uma das suas recordações favoritas foi gravar à volta dos destroços icónicos de um avião Douglas da Marinha dos EUA que aterrou à força na praia em 1973.

"Foi simplesmente espantoso o som, a forma como o metal estala com o vento", diz Marcel.

A duzentos metros do avião abandonado, as ondas batiam na praia de areia preta.

"O terror da água. Isto é algo que tens de experimentar", acrescenta Marcel. "Se apenas fores lá, tirares uma fotografia e depois te fores embora, estás a perder muita coisa".

Sons livres para usar

Libby e Marcel partilham estas experiências através do Instagram(@freetousesounds) e do seu canal no YouTube(Free To Use Sounds - Traveling for Sounds). Em suas postagens, eles oferecem não apenas sua paixão e experiências de gravação de sons, mas também detalhes sobre o equipamento e as técnicas que usam.

A Libby filma e edita os seus vídeos no YouTube e gere o seu sítio Web(www.freetousesounds.com). Marcel faz a maior parte da gravação e edição de som, bem como as publicações nas redes sociais.

Através do seu sítio Web, oferecem 500 bibliotecas de som isentas de direitos. Destas, 145 podem ser descarregadas gratuitamente.

Uma paixão torna-se um negócio

Marcel diz que o momento "a-ha" aconteceu quando estava sentado em frente a um computador em 2017.

Libby tinha adicionado um botão de donativo ao seu sítio Web e um criativo de pós-produção de Hollywood tinha doado alguns dólares.

"Pensei: "Oh! Acabámos de ganhar três dólares!"", recorda Marcel sobre o seu primeiro donativo.

Foi então que se apercebeu que outras pessoas partilhavam a mesma paixão pelo som - e estavam dispostas a pagar por isso.

"Queríamos ser uma fonte acessível a todos os tipos de pessoas para descarregar os sons", diz Libby.

Desde o início, Libby e Marcel desenvolveram um conjunto de bibliotecas de sons premium para compra, bem como sons gratuitos para descarregar.

E continuam entusiasmados por viajar para novos sítios e gravar novos sons.

"Não parece trabalho porque estamos a adorar o que estamos a fazer", diz Marcel.

"Sei que daqui a cinco anos ainda vamos estar a viajar e a gravar sons", acrescenta Libby.

Os desafios de uma vida nómada

Quanto aos inconvenientes do estilo de vida nómada? Libby e Marcel não têm uma base e estão constantemente a viajar. Passaram por momentos difíceis e quase ficaram sem dinheiro.

"Quando se tem uma base doméstica, tem-se uma rotina mais concreta", diz Libby. "Para nós, está sempre a mudar, por isso, por vezes, isso exige mais esforço e mais dinheiro".

"E temos tantos sons em atraso", acrescenta Marcel, referindo-se às suas gravações não editadas. "É mais excitante gravar, estar no presente do que estar sentado com auscultadores de estúdio."

Mas o casal prefere trabalhar por conta própria, sem ajuda externa.

"Não temos mais ninguém para além de nós, somos só nós os dois", diz Libby. "Talvez seja uma questão de confiança, mas para nós, sabemos o que podemos fazer".

Para onde vão a seguir

Libby e Marcel deixaram recentemente a Coreia do Sul para continuar as suas viagens na Malásia. O seu próximo grande plano é percorrer a autoestrada pan-americana desde o Alasca até Ushuaia, no extremo sul da América do Sul.

"Acho que ir à Antárctida para gravar sons seria um sonho. 'Whoosh, um glaciar a romper-se'", diz um Marcel sorridente.

Mas quer se trate de uma viagem de carro transcontinental, ou dos desertos gelados do continente mais a sul da Terra, a paixão de Libby e Marcel um pelo outro e pelos sons que gravam estará sempre com eles.

E, como diz Marcel, "demoramos 45 minutos a arrumar as nossas coisas e a chegar ao próximo aeroporto".

Fonte: edition.cnn.com