Conheça a BellaTeq, a primeira equipa de Teqball exclusivamente feminina que espera assinalar uma "nova era" para o desporto

O seu sucesso cresceu ao ponto de se tornar um desporto olímpico até 2028.

O BellaTeq, o primeiro clube exclusivamente feminino do mundo, está a trabalhar para ajudar o Teqball a atingir o seu objetivo, atraindo mais mulheres para o jogo nos EUA e em todo o mundo.

Fundado em Budapeste, na Hungria, em 2014, o Teqball tem federações nacionais em todo o mundo e organizou três torneios da Taça do Mundo antes de chegar aos EUA. A Teqball USA está agora no bom caminho para acolher 52 torneios em todo o país em 2021.

A BellaTeq foi lançada no ano passado em Los Angeles pelas co-fundadoras Carolyn Greco, Margaret Osmundson e Nancy Avesyan, que jogavam com e contra homens em partidas individuais e em duplas. Viram uma oportunidade de utilizar a dinâmica subjacente ao sucesso da Seleção Nacional Feminina dos EUA para envolver as mulheres.

"Estamos nos Estados Unidos, onde as mulheres dominam o futebol, e não vejo que seja diferente no Teqball", diz Greco.

"Queremos ver realmente uma onda de uma nova era de um desporto chegar aos Estados Unidos", acrescenta Osmundson. "Está a surgir e já está a crescer e a espalhar-se como um incêndio."

Vários futebolistas famosos são embaixadores da Teqball, incluindo o vencedor do Campeonato do Mundo Carles Puyol, o grande português Luís Figo e Ronaldinho, duas vezes eleito Jogador do Ano da FIFA.

"Com o passar do tempo, o desporto cresceu e foi agravado pelo poder das redes sociais e por vários atletas notáveis que o praticam em todo o mundo, ao ponto de a nossa Estrela Polar neste momento ser um desporto olímpico até 2028", afirmou Ajay Nwosu, presidente da Federação Nacional de Teqball dos EUA.

Os sonhos olímpicos do Teqball proporcionam uma oportunidade única para aqueles que estão atualmente envolvidos actuarem como pioneiros do desporto, ao mesmo tempo que perseguem objectivos pessoais de competir nos Jogos Olímpicos.

Greco, atualmente em 11º lugar no ranking mundial, disse que quando os Jogos Olímpicos se realizarem em Los Angeles, tenciona lá estar. "Podemos sonhar em grande com este desporto porque temos tempo para treinar e concentrar-nos, se assim o desejarmos".

Os jogos são disputados numa mesa de pingue-pongue com uma curvatura única, utilizando uma bola do tamanho de uma bola de futebol, mas ligeiramente mais leve. O controlo da bola exige mais técnica do que força, nivelando o campo de jogo entre homens e mulheres numa competição em que a delicadeza é tudo.

Avesyan, que joga na equipa nacional de futebol da Arménia, disse que o Teqball ajudou a melhorar imenso o seu toque e que a ênfase na técnica em detrimento da força no desporto equilibra as condições de competição quando se trata de competir contra homens.

"É um desporto fantástico para quem pratica futebol ou está em transição", afirmou Avesyan. "Esperamos conseguir trazer mais mulheres para competir com os homens."

Com o Teqball numa fase tão empolgante e inicial, a mensagem dos co-fundadores da BellaTeq é começar agora enquanto há uma grande oportunidade de se tornar um atleta competitivo ou profissional neste desporto - talvez até um atleta olímpico.

