Congo emite sentenças de morte a 37 golpistas, incluindo três cidadãos dos EUA

No dia 19 de maio, um grupo de indivíduos armados tentou invadir a residência do Presidente Félix Tshisekedi, na República Democrática do Congo. Esta investida em território de golpe de estado foi rapidamente frustrada pelo exército, resultando na imposição das penas mais severas por um tribunal militar. Dos 51 indivíduos envolvidos, 37 foram sentenciados à morte.

Este tribunal também viu três cidadãos americanos, bem como três outros portando passaportes britânico, canadense e belga, serem condenados. Os réus foram ordenados a indenizar o estado em até $50 milhões. Quatorze dos acusados foram absolvidos.

Advogados representando os condenados afirmaram sua intenção de recorrer, com um deles, Richard Bondo, considerando a sentença como desconsiderando circunstâncias atenuantes.

O Arquitecto do Golpe Allegado

O julgamento vem ocorrendo desde junho, com os réus enfrentando acusações de terrorismo, posse ilegal de armas e munições, tentativa de assassinato, formação de sindicato criminoso, assassinato e financiamento do terrorismo.

Um grupo de indivíduos armados lançou um ataque à residência do Presidente Tshisekedi em Kinshasa durante a noite de 19 de maio, declarando o fim de sua presidência, que começou em 2019 e foi posteriormente reafirmada em dezembro. O exército confirmou mais tarde, em televisão nacional, que o golpe tinha sido frustrado. O político da oposição, Christian Malanga, era considerado o orquestrador deste golpe. Infelizmente, ele foi relatado como tendo sido abatido pelas forças de segurança. Incluído entre aqueles sentenciados à morte está seu filho, Marcel Malanga, um cidadão americano.

Coação no Golpe?

O julgamento não forneceu muitas informações sobre os eventos de 19 de maio. Marcel Malanga afirmou que seu pai tinha ameaçado sua vida se ele se recusasse a cooperar. Os dois cidadãos americanos, Tyler Thompson (22) e Benjamin Zalman-Polun (36), também alegaram que foram forçados a participar do golpe.

A Human Rights Watch expressou preocupação com a detenção de Jean-Jacques Wondo, um especialista de segurança belga-congoles também sentenciado à morte. Seus familiares afirmam que o caso contra ele estava baseado em uma foto de 2016 que o mostrava com Malanga.

A pena de morte havia sido suspensa na República Democrática do Congo por anos, mas foi restabelecida após a tentativa de golpe apesar da ampla crítica.

