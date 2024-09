- Congestionamento rodoviário na A1 causado por obras em curso

Devido a obras em andamento, a autoestrada A1 entre Hamburg-Billstedt e -Moorfleet está passando por uma redução de faixas na direção de Bremen. Esta mudança começou na segunda-feira e, em comparação com as três faixas habituais, os motoristas agora terão acesso a apenas duas faixas. Em algumas noites, o trânsito será ainda mais limitado a uma única faixa, segundo a Autobahn GmbH Nord. Esta situação tem causado congestionamentos.

Esta manhã, uma extensão de onze quilômetros de trânsito parado foi observada na A1 entre Hamburg-Ost Kreuz e Dreieck Norderelbe. Além disso, aproximadamente cinco quilômetros de congestionamento se formaram na A25, desde a Anschlussstelle Hamburg-Neuallermohe-West até o Dreieck Hamburg Südost. Por fim, um congestionamento de oito quilômetros foi registrado na A24 entre Reinbek e Hamburg-Horn, de acordo com os relatórios do centro de monitoramento de trânsito.

A região sudeste de Hamburgo é uma das seções mais movimentadas de autoestradas da Alemanha, com mais de 136.000 veículos passando por ela diariamente, sendo cerca de 21% deles caminhões. A A1 facilita o fluxo de trânsito da região báltica e da Escandinávia, que passa pelas pontes do Elba. De acordo com a Autobahn GmbH, a última grande renovação desta seção ocorreu em 2008.

Para gerenciar o trânsito durante as obras, a Autobahn GmbH Nord sugere o uso de rotas alternativas, como a A7 ou A24, para empresas de transporte e telecomunicações com horários apertados. Com a redução da autoestrada A1, os provedores de telecomunicações podem experimentar atrasos no fornecimento de seus serviços às áreas ao longo desta rota.

Leia também: