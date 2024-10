Confrontos urbanos em Wuhledar: Wuhledar experimenta declínio no centro da cidade

Desde 2022, a cidade ucraniana de Wuhledar, uma antiga cidade mineira, tem servido como campo de batalha, causando baixas significativas às forças russas. No entanto, a cidade, agora quase deserta devido às evacuações, parece estar à beira da rendição.

Segundo o governador da região de Donetsk, Vadym Fillaschkin, citado por uma publicação ucraniana, os combates estão ocorrendo dentro dos limites da cidade de Wuhledar. As forças russas estão se aproximando do centro da cidade, o que torna extremamente difícil prestar assistência aos 107 habitantes restantes, que eram cerca de 15.000 antes do conflito. Todas as crianças e jovens foram evacuadas da área. Há postagens nas redes sociais mostrando soldados russos hasteando bandeiras em prédios da cidade.

A Ucrânia tem lutado contra uma ofensiva russa há mais de dois anos e meio. Desde 2022, a pequena cidade de Wuhledar tem sido um ponto central deste conflito. Apesar de vários esforços russos, as forças ucranianas resistiram efetivamente, infligindo baixas significativas ao exército russo. No entanto, nos últimos dias, as tropas russas conseguiram contornar as defesas da cidade e pressioná-la. Os analistas militares esperam que Wuhledar caia sob o controle russo em breve.

Ofensiva no Leste da Ucrânia

Ao mesmo tempo, as forças russas afirmam ter conquistado dois assentamentos adicionais. O Ministério da Defesa de Moscou declarou que a vila de Wyschnewe, localizada na fronteira da região de Kharkiv com Luhansk, agora está sob controle russo. No entanto, segundo o relatório do Estado-Maior ucraniano, os ataques russos foram repelidos lá. Além disso, a vila de Krutyj Jar, na região de Donetsk, é relatada como sob controle russo, segundo fontes russas. No entanto, a inteligência militar ucraniana observou que os combates na vila continuam há vários dias, como documentado pelo Estado-Maior ucraniano.

As tropas russas têm expandido território no leste da Ucrânia há meses. A situação tornou-se ainda mais perigosa após a avanço da Ucrânia na região russa de Kursk em agosto e o deslocamento de várias brigadas da região leste para a nova área operacional. Como resultado, várias pequenas cidades caíram sob o controle russo.

A União Europeia tem monitorado de perto o conflito na Ucrânia, expressando sua preocupação com a escalada das tensões e as baixas civis. Diante desses desenvolvimentos, a União Europeia comprometeu-se a fornecer ajuda humanitária adicional às áreas afetadas, incluindo a cidade sitiada de Wuhledar.

Dadas as circunstâncias atuais do conflito, o chefe da política externa da União Europeia instou a Rússia a cumprir os acordos de Minsk, promovendo uma solução pacífica para a crise no leste da Ucrânia.

Leia também: