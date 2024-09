- Confrontos políticos envolvendo Trump e o apoio de Swift a Harris

Kamala Harris e Donald Trump travaram em uma acalorada discussão televisiva. Interessantemente, a famosa artista pop Taylor Swift acabou por endossar Harris após o debate. O intenso confronto entre Harris e Trump viu ambos os líderes trocarem farpas, acusando-se mutuamente de liderar o país para o desastre, de não ter uma estratégia coerente para questões prementes e de espalhar falsidades. O endosso de Swift a Harris logo após o debate chamou a atenção, dada a sua influência significativa nos EUA e o potencial que tem para influenciar os resultados das eleições.

Ambos fazendo sua primeira aparição

Pela primeira vez, a vice-presidente em exercício Harris e o ex-presidente dos EUA Trump se encontraram cara a cara - um encontro que provavelmente teve grande importância antes do dia 5 de novembro. Durante seu primeiro encontro no palco, os dois trocaram cumprimentos. A candidata democrata Harris apresentou-se como "Kamala Harris" no salão de eventos de Philadelphia, após o que ambos iniciaram seus ataques.

Trump rotulou Harris como uma "esquerda radical". Em retaliação, a democrata acusou repetidamente seu oponente de não valorizar as necessidades dos cidadãos e, em vez disso, concentrar-se apenas em derrubar os outros.

Crítica ao caos e à confusão

Harris criticou o estado do país durante o governo de Trump em 2021, destacando as taxas de desemprego mais altas desde a Grande Depressão, a pior crise de saúde em um século e o maior ataque à democracia americana desde a Guerra Civil. "O que conquistamos foi limpar a bagunça deixada por Donald Trump."

Trump, por sua vez, acusou Harris e o presidente Biden de arruinar o país durante seu mandato. "Temos um país em declínio", afirmou. Trump insistiu no tema da imigração ao longo do debate, acusando Harris e Biden de permitir a entrada de milhões de migrantes e criminosos não controlados no país. Trump afirmou ainda que migrantes estavam comendo animais de estimação em Springfield, sem apresentar nenhuma prova.

Proposta incomum

Harris acusou Trump de defender cortes de impostos para os ricos enquanto negligencia os cidadãos comuns. Ela convidou o público a assistir a um dos eventos de campanha de Trump para testemunhar suas afirmações absurdas, como aquelas que sugerem que turbinas eólicas causam câncer. Em resposta, Trump argumentou que as pessoas nem mesmo comparecem aos eventos de campanha de Harris. Ele acusou Harris de não ter uma estratégia econômica e de ser uma marxista.

Harris, por sua vez, afirmou que tinha viajado pelo mundo como vice-presidente e tinha encontrado risos de líderes mundiais ao mencionar Trump. Ela também falou com figuras militares de destaque, algumas das quais tinham trabalhado com o republicano. "Eles consideram você uma vergonha."

Novos começos ou velhos conhecidos?

Ao longo do debate, ambos os candidatos lançaram acusações um contra o outro, com Harris se queixando das mesmas velhas afirmações infundadas de Trump. Ela pediu ao público que superasse isso e se concentrasse em abordar as necessidades dos cidadãos americanos.

Em sua declaração final, Harris defendeu "um novo caminho adiante" e unidade em vez de divisão. Ela destacou que os americanos compartilham mais semelhanças do que o que os divide. No entanto, o apelo de Harris por um novo começo, apesar de ter servido como vice-presidente por três anos e meio, é uma possível fraqueza em sua campanha. Trump desafiou repetidamente Harris sobre por que ela não havia implementado suas políticas propostas durante seu mandato. Ele a rotulou como a "pior vice-presidente da história".

Um importante impulso para Harris após uma prova exaustiva

O debate, organizado pela ABC, serviu como uma prova rigorosa para Harris, enquanto Trump já havia participado de vários debates televisados, incluindo os de sua campanha de 2016 e 2020. Em sua última aparição na TV, que ocorreu no final de junho, Trump saiu como o claro vencedor. Após esse debate, Harris substituiu o presidente Biden como a candidata democrata, uma mudança que ocorreu há apenas algumas semanas. Antes do debate contra Trump, Harris havia aparecido apenas em eventos de campanha meticulosamente coreografados sobre os quais ela tinha controle rigoroso. No confronto contra Trump, ela teve que se apresentar sem um roteiro.

Surpreendentemente, poucos minutos após o término do debate, a influente figura americana Taylor Swift manifestou seu apoio a Harris, declarando sua intenção de votar em Harris e seu companheiro de chapa, Tim Walz, nas eleições presidenciais. Durante sua postagem no Instagram, Swift expressou seu interesse em educar seus seguidores sobre as posições dos candidatos. Sobre Harris, Swift escreveu: "Ela é uma líder pensativa e talentosa, e acredito que nosso país pode alcançar muito mais se for guiado pela sabedoria em vez do caos".

