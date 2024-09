- Confrontos em Maiorca após a conclusão de uma operação policial

Após um ataque violento contra um motorista de táxi em Mallorca por oficiais de polícia de Essen, surgiram novos detalhes. De acordo com a polícia de Essen, os oficiais acusados inicialmente visitaram a ilha para um "dia para elevar o espírito de equipe" com seus colegas. Mais tarde, um total de 27 oficiais de polícia, de acordo com os registros do comitê de interior do parlamento estadual, estenderam sua estadia para uma breve férias. O incidente alegado é dito ter ocorrido durante esse período.

Após o incidente que ocorreu às 4:00 da manhã de 20 de agosto, vários oficiais supostamente informaram seu oficial superior sobre o incidente, como mencionado no relatório do comitê de interior. A principal vítima foi inicialmente designada para trabalho administrativo, onde não teve interação com o público.

O Ministério do Interior da Renânia do Norte-Vestfália reconhece no documento que três oficiais acusados conhecidos pelo sistema de justiça espanhol estão envolvidos no caso. No total, quatro alemães são considerados terem participado. Ainda não foram recebidos documentos da Espanha, revela o ministério. Um mandado judicial de Manacor foi fornecido para o relatório.

De acordo com a conta do motorista de táxi, ele levou quatro turistas alemães para sua acomodação em Son Burges. Após a chegada, um dos turistas não conseguiu encontrar seu telefone e acusou o motorista de roubo. O motorista foi então supostamente agredido pelos passageiros com chutes e socos em todo o corpo. Um relatório médico indica que o motorista de táxi sofreu hemorragia cerebral, fraturas das costelas quinta e sétima e um diafragma rompido.

Devido à "brutalidade extrema e gravidade do crime", os três alemães foram ordenados a ficar a 500 metros de distância da vítima. No entanto, todos os três foram libertados sem fiança.

A polícia de Essen planeja iniciar procedimentos disciplinares após receber e revisar o dossiê do promotor público. Negligenciar os regulamentos de conduta fora de serviço pode ser uma violação. "Eu espero que todos os funcionários da polícia do NRW, e de fato todos os outros funcionários, mantenham uma conduta impecável tanto dentro quanto fora de suas funções", disse o Ministro do Interior Herbert Reul (CDU) no documento para o parlamento estadual.

De acordo com o Ministério do Interior, "dias para promover o espírito de equipe" são organizados e financiados pela equipe respectiva às suas próprias expensas.

