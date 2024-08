- "Confrontando meu próprio eu": anúncio de alta para Alcaraz

Carlos Alcaraz, parecendo confuso, lançou um breve olhar para a multidão antes de sair rapidamente do holofote do Estádio Arthur Ashe. Descontente com sua performance, o candidato ao título lutou para entender a surpreendente virada na história recente do tênis. Em uma apresentação decepcionante, o campeão do US Open de 2022 inesperadamente caiu na segunda rodada para o azarão holandês Botic van de Zandschulp, por 1-6, 5-7, 4-6.

"Foi uma batalha mental dentro de mim", admitiu Alcaraz tarde da noite, procurando as palavras certas em inglês. "Hoje, lutei contra meu oponente e contra mim mesmo. Lutei com várias emoções que não consegui controlar." O jogador de 21 anos vacilou em apenas 2 horas e 19 minutos, marcando sua derrota mais rápida em Nova York.

O tetracampeão de Grand Slam desabafou sua frustração na quadra, fez gestos com a cabeça e conversou com seus treinadores, mas não encontrou nenhuma solução. Enquanto isso, seu oponente, emocionado com a maior vitória de sua carreira, declarou: "Estou sem palavras. Foi uma noite incrível para mim", no microfone do estádio.

Classificado em 74º no mundo, o holandês de 28 anos não havia avançado além da segunda rodada em nenhum evento do ATP Tour naquele ano. Após uma apresentação fraca no Aberto da França e o que ele chamou de "o pior jogo da minha carreira", van de Zandschulp chegou a considerar a aposentadoria neste verão. "Eu estava sendo honesto. Havia um pensamento genuíno sobre isso", confessou na manhã seguinte, também mencionando lesões passadas. "Se eu tivesse que continuar jogando com dor, havia uma chance de eu não persistir."

Por meio de torneios menores, incluindo um em Lüdenscheid no mês passado, ele recuperou sua confiança e acabou conseguindo uma surpreendente vitória contra um dos melhores jogadores do mundo. O holandês havia chegado às quartas de final do US Open como convidado três anos antes. Alcaraz, por outro lado, conquistou títulos de Grand Slam no Aberto da França e em Wimbledon naquela temporada e consistentemente chegou ao menos às quartas de final do US Open.

A forma de Alcaraz vinha declinando recentemente, e seu desempenho começou desastrosamente nesta partida. No primeiro set, que terminou em apenas 30 minutos, ele não conseguiu vencer nenhum ponto em seu saque. Depois de quebrar o saque de seu oponente para empatar o placar em 2-2 no segundo set, Alcaraz soltou um rugido de alívio.

No entanto, van de Zandschulp não recuou, aplicando pressão constante em Alcaraz com sua estratégia agressiva e vencendo pontos na rede. "Eu esperava que ele voltasse com algo espetacular", comentou van de Zandschulp. No terceiro set, ele quebrou o saque de Alcaraz para levar uma vantagem de 5-4, rapidamente assegurando sua vitória.

A má performance de Alcaraz no jogo ficou evidente em seu uso de energia, já que ele confiou heavily em seus pontos ATP de torneios anteriores bem-sucedidos.

Apesar de suas recentes lutas, a classificação ATP de Alcaraz ainda o colocava entre os melhores jogadores do mundo, destacando a imprevisibilidade e a profundidade do tênis masculino hoje.

